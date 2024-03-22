"Джентльмены" Netflix. Гай Ричи впервые ввел дуэт аристократа и преступницы: почему это сработало

Премьерный сериал Гая Ричи "Джентльмены" показал высокие оценки, потому что режиссер удачно соединил в нем свои старые наработки и новые идеи.

Гай Ричи традиционно снимает "мужское кино", и его главный жанр, как и у его "учителя" Квентина Тарантино – комедийный криминальный боевик. Но тут Гай Ричи изменил себе – по структуре ленты. После успешного одноименного фильма с Мэттью Макконахи (2019) Ричи все более уходил в мужские разборки: "Гнев человеческий" (2021) и "Операция "Фортуна" (2023) с Джейсоном Стэйтемом. Последний дико провалился, Ричи понял, что такой вариант буксует и решился на сериальный перезапуск "Джентльменов", но – в оригинальной версии. Фокус разбирается, в чем новизна.

"Гнев человеческий" – это просто крепко сколоченный боевик, где Стэйтем – хмурый криминальный мститель за сына. А в "Фортуне" Джейсону пришлось быть в роли так горячо любимого Гаем Ричи аристократа. Но Стэйтему проще сыграть бомжа (что было не раз, когда его герои опускались на дно), чем человека, разбирающегося в оттенках вкуса вина урожая разных годов. Так и видишь его лицо с фразой: "А какая на фиг разница? Может, по пиву?". При всей нашей любви к Джейсону Стэйтему, он — актер одной роли – крутого мужика. А Гаю Ричи хотелось еще раз прикоснуться к аристократам, тем более – это крутая британская фишка, у американцев она отсутствует. И он, в счастливом союзе с Netflix, пишет сценарий для сериала "Джентльмены" по мотивам своей одноименной ленты, поэтому сразу предлагает довольно свежий для себя ход. Успех сериала подтверждается оценками на агрегаторе rotten tomatoes – они сопоставимы с баллами полнометражного фильма, но зрители даже дали больше – 86%.

Что привело к успеху сериала "Джентльмены"? Тео Джеймс ("Дивиргент"), играющий молодого герцога Эдварда "Эдди" Хорнимана – актер широкого диапазона: он убедителен, изображая растерянность и уверенность, сочувствие и беспощадность. И отдельная тема: удивление от абсурда происходящего. Пустая трата времени сравнивать его с Макконахи — Тео на своем месте, и точка.

По сюжету, офицера миротворческих сил в Сирии Эдди Хорнимана вызывают домой в Англию к умирающему отцу, герцогу Холстеду. Характер Эдди — мягкий, склонный к компромиссам и сочувствию, проявляется сразу – на пропускном пункте, где он служит. Эдди спокойно пропускает сирийца, у которого на три дня просрочен пропуск. "Только, когда будете обратно ехать, это не прокатит", — строго говорит непридирчивый Хорниман.

Эдди-герцог

Отец после смерти оставляет все состояние, поместье и титул именно Тедди, а не старшему брату Фредди – балбесу и наркоману (отличная комедийная роль Дэниела Ингса). Но последний сваливает на младшего свои проблемы: он задолжал 8 миллионов фунтов наркомафии Ливерпуля – за "кредиты" в форме доз. И вот на авансцене появляется она — Сьюзи. Актриса Кая Скоделарио ("Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки") в роли преступницы-бизнесвумен Сьюзи Гласс обворожительна. Оказывается, папа-герцог (а всего на Британию таких 24) разрешил выращивать в его поместье коноплю. За неслабый процент. И Сьюзи теперь нужно уладить дела с новым хозяином.

Очаровашка Сьюзи — преступника и "королева конопли"

Главная фишка сериала — взаимодействие этой парочки, мы неотрывно следим за ними, потому что они умело изображают две полярности.

Бесподобная парочка

Почему мы сопереживаем Эдди? Потому, что нерадивый брат-бездельник подкидывает ему бесконечное количество проблем, связанных с криминалом, от которых у любого обывателя поедет крыша. Эдди пытается их решить, и хотя у этого неравнодушного и волевого человека периодически начинает закипать котелок. Но здесь появляется красавица с холодной головой, которая все это пытается по-деловому разруливать, предлагая разные варианты и свои связи.

Эдди вынужден принимать ее правила игры, потому, что у него нет выхода. И чем дальше, тем больше они погружаются в мир криминальных приключений. У Эдди-аристократа вырабатывается стальная хватка, а дочка уголовного авторитета, все больше симпатизирует ему, неизменно удивляясь отзывчивости "его светлости". "Зачем при угоне машины вы обратили внимание на чьи-то крики?" — вычитывает она Эдди. – "Но это же человек", — резонно возражает молодой герцог.

Они — лед и пламень, сердце и рациональность. Эта парочка позволяет зрителям объемно воспринимать происходящий беспредел. С одной стороны – офигевать от него, с другой – поражаться тем, каким образом можно все-таки выйти из очередной заварухи. А может, Эдди и Сьюзи, несмотря на разницу социального положения и темперамента, из одного хищного семейства — кошачьих, как лев и пантера?

К минусам сериала можно отнести то, что Гай по-прежнему вдохновляется "нетленным" "Криминальным чтивом" Тарантино, так что здесь будут боксерский бой, профессиональное "стирание" следов убийства, беспечно ведущий себя в засаде головорез, обсуждения еды со знанием дела и даже религиозный мотив. В "Чтиве" Сэмюэл Л. Джексон в роли гангстера Джулса цинично зачитывал будущим жертвам отрывки из Библии, а здесь бородатый евангелист Томми – глава наркомафии Ливерпуля. Перед тем, как совершить какое-нибудь насилие, ему неизменно нужно помолиться. Но если герой Джексона после чуда непопадания в него в пуль, выпущенных противником в упор, решил действительно жить по библейским заветам и бросить свое грязное дело, то для Томми это просто религиозная форма без содержания.

Плюсы все перекрывают — это парадоксальный дуэт Эдди и Сьюзи, игра на "аристократизме "и, конечно, черный британский юмор. Кстати, сам Гай Ричи снял только первых два эпизода и, на наш взгляд, здесь режиссура тоньше, чем в других сериях. Однако динамика действия не ослабевает до финала.