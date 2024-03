"Годзилла и Конг: Новая империя": полубредовый микс "Планеты обезьян", "Дюны" и "Аватара"

Премьерный блокбастер "Годзилла и Конг: Новая империя" разочаровал крайне слабым сюжетом.

Во франшизе о приключениях Конга и Годзиллы — явно кризис идей. Поэтому на выходе мы имеем дикую смесь всего со всем — всех жанров и всех блокбастеров: здесь смешались "Планета обезьян", "Дюна", "Аватар" и даже последние "Охотники за привидениями". Новые "Годзилла и Конг" — грубо скроенный аттракцион, где разные эпизоды стыкуются между собой без особых переходов, как получится. Масштабности и размаха — хоть отбавляй, но сюжетных идей — ноль, если не отрицательная область.

Фильм — тринадцатый из серии про Кинг Конга, тридцать восьмой о Годзилле (только в Японии вышло более тридцати картин о радиоактивном ящере) и пятый в медиафраншизе MonsterVerse компании Legendary Pictures. Если предыдущее творение, которое вышло в марте 2021 года, было удачным сочетанием детектива, фантастики и фильмов о монстрах, то здесь — полный монстро-кризис.

События нового блокбастера происходят через несколько лет после фильма 2021 года. Враждующие монстры тогда объединились против робота Мегагодзиллы. Теперь их растащили по разным углам планеты, чтобы они друг друга не раздражали. Конг обживает Пустотелую Землю, открытую в прошлой части (вход через портал возле острова Черепа).

Конг любуется механическим усилением своей руки

А Годзилла мирно дремлет… в римском Колизее — прямо в центре итальянской столицы, что довольно странно. Но в этом фильме столько странностей, что одной больше или меньше — неважно.

Все переживают по поводу одиночества Конга, но однажды в погожий денек он натыкается на скопление гигантских приматов. В трейлере есть милый огромный малыш (явно слепок с орангутанга, а не с гориллы, как в случае Конга). Однако малютка и его сородичи не проявили дружелюбия к нашему главному герою. Напротив, в этой массе больших обезьян нравы оказались, как в зоне, где главный пахан — некий Кинг Скар. Здесь царит порядок кнута (без пряника), который обмотан вокруг рыжего туловища Скара и представляет собой позвоночник динозавра. Вообще вся эта часть ленты очень напоминает филиал "Планеты обезьян".

Параллельно из-под земли идут сигналы, которые разбудили Годзиллу, и та, разрушив половину Рима, добралась до моря, исчезнув в синих волнах. В этой ленте о подобных "проходных" массовых разрушениях человеческих жилищ и, вероятно, больших жертвах среди населения даже не упоминается. Обычное дело.

Доктор Илен Эндрюс (Ребекка Холл), удочерившая в предыдущей части девочку Джию (Кейли Хаттл) из племени иви с острова Черепа, обеспокоена странностями падчерицы — та везде рисует треугольники.

Девочка Джия

Но вскоре становится понятно, что треугольники повторяют форму тех самых сигналов, разбудивших радиоактивного ящера. И идут они откуда-то из-под земли в районе острова Черепа. Туда устремляются Годзилла, Конг и экспедиция под руководством доктора Эндрюс из секретной организации "Монарх", занимающейся монстрами. С собой доктор берет чудаковатого ученого Берни Хейса (Брайан Тайри Генри) и своего брата — монстро-ветеринара Треппера (Дэн Стивенс).

Экспедиция в составе монстро-ветеринара Треппера, доктора Эндрюс и Джии

Не будем сливать и без того бедный сюжет, но отметим, что, помимо всяких монстров, в Пустотелой Земле экспедиция встретит племя, схожее с иви. У них миллионы религиозных ритуалов, что сразу делает картину похожей и на "Дюну", и на "Аватар".

Не выдавая деталей, скажем, что и один из монстров всех замораживал, в точности как чудовище из свежих "Охотников за приведениями". По поводу "морозильника" из "Годзиллы и Конга" прозвучала даже фраза: "Ледниковый период — его рук дело", — хотя у монстра и рук-то никаких нет.

Из актерских удач можно отметить разве монстро-ветеринара Стивенса: его герой безбашенный, юморной и своей гавайкой напоминает людей из "Парка Юрского периода". Все остальные герои новой картины — скорее персонажи-маски. За исключением Конга: его задумчивое компьютерное выражение морды-лица — самое осмысленное в этой ленте. И еще удался милый гигантский малыш-орангутанг.

Милый гигант-малыш

Тексты тоже на грани фола. Вроде такого диалога:

— Как Годзила?

— Спит, как младенец. Большой, злой младенец.

В картине рваный монтаж, скорее свойственный клипам, а не двухчасовым блокбастерам. Не фильм, а набор слайдов. Сборник эпизодов, наслаивающихся один на другой без всякой связи.

Визуальный бред под пафосную симфоническую музыку. Но иногда весьма драйвово звучат рок-хиты 1970-х. Космоводолет героев набирает высоту под I Was Made for Lovin' You (1979) группы Kiss, а один радужно-пасторальный момент сопровождала баллада Day After Day (1971) группы Badfinger. Эти ностальгические пассажи напоминают саундтрек "Стражей галактики", но это — единственное, что связывает этого "Конга" с качественной фантастикой.

Причем режиссер тот же — Адам Вингард. Да и коллектив сценаристов почти тот же самый. Что же произошло? А то, что все, даже заимствованные идеи авторы не превратили во что-то цельное. Тот же "Мег 2: Бездна" (2023) — это только яркий набор аттракционов, но здесь авторы еще претендуют на какую-то, блин, философию, поэтому на выходе — просто монстро-чушь.

Так что если соберетесь в кино, знайте: вас ждет мегаглупость под сильно разбавленным соусом мессианской фантастики. Одного хорошенького орангутанчика маловато. Вспоминается фантастический боевик "Джон Картер" (2012), где была милейшая реактивная собачка-мутант. Но и она, к сожалению, не вытянула из финансовой пропасти тот блокбастер. Нельзя пренебрегать сценарием, иначе вами пренебрежет зритель.