"До 95% ни на что не способны": в РФ жалуются на плохое качество самодельных БПЛА и РЭБ

Российские эксперты утверждают, что техника, созданная "на коленке" для ВС РФ, намного хуже "самоделок" для ВСУ от украинских инженеров.

Российское СМИ "Военное обозрение" опубликовало материал, автор которого критикует "самопальные" дроны и средства РЭБ, которые волонтеры собирают самостоятельно для оккупационных войск. Жалоб, как всегда, две — отсутствие кремлевского финансирования и низкое качество китайских комплектующих.

Автор материала сетует на то, что Кремль больше беспокоит развертывание инфраструктуры для сети доставки грузов дронами и импортозамещение комплектующих для БПЛА, чем финансирование "кулибиных", пытающихся "в гаражах" собирать ударные дроны-камикадзе для нужд ВС РФ. В материале говорится, что "до 500 млрд рублей" потратят на "летающие роботакси, дронопорты и беспилотные вертолеты", а не на боевые беспилотники. Также автор утверждает, что "на передовую идут квадрокоптеры, собранные на 80–90% из иностранных комплектующих", намекая на то, что никакого импортозамещения в сфере проектирования и создания БПЛА в России не произошло.

В статье говорится, что российские волонтеры "ежемесячно выпускают сотни дронов", однако не получают финансовой поддержки от Кремля и ничего не зарабатывают, а также не охраняются государством, рискуя стать мишенями для ВСУ.

Автор видит "массу скрытых угроз" в таком "народном творчестве". По его мнению, самодельные БПЛА не отличаются высоким качеством сборки и компонентов, купленных в КНР. Проблемой он называет и саму доставку, так как на таможне такие заказы часто задерживают. Еще одной из проблем является отсутствие условий для испытаний российских БПЛА. Дроны и "окопные" РЭБ доставляют на фронт, где их тут же отправляют в "бой", часто не имея уверенности в успехе их функционирования. В материале говорится, что в отличие от российских инженеров, украинские имеют доступ к более качественным комплектующим, 3D-принтерам, испытательным полигонам, и к государственной матпомощи, а потому могут "обкатать" и беспилотники, и РЭБ прежде, чем передать их ВСУ.

Ссылаясь на экспертов, автор пишет, что "до 95% всех устройств", собранных самостоятельно (имеются ввиду, прежде всего, средства РЭБ, — ред.) "изначально неработоспособны, либо требуют тонкой настройки", так как "вообще неизвестно где собираются и из каких компонентов". По его мнению, они не эффективны против украинских БПЛА, а потому не снижают риски для жизней солдат ВС РФ.

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