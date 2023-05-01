"До 95% ни на что не способны": в РФ жалуются на плохое качество самодельных БПЛА и РЭБ

Российские эксперты утверждают, что техника, созданная "на коленке" для ВС РФ, намного хуже "самоделок" для ВСУ от украинских инженеров.

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Российское СМИ "Военное обозрение" опубликовало материал, автор которого критикует "самопальные" дроны и средства РЭБ, которые волонтеры собирают самостоятельно для оккупационных войск. Жалоб, как всегда, две — отсутствие кремлевского финансирования и низкое качество китайских комплектующих.

Автор материала сетует на то, что Кремль больше беспокоит развертывание инфраструктуры для сети доставки грузов дронами и импортозамещение комплектующих для БПЛА, чем финансирование "кулибиных", пытающихся "в гаражах" собирать ударные дроны-камикадзе для нужд ВС РФ. В материале говорится, что "до 500 млрд рублей" потратят на "летающие роботакси, дронопорты и беспилотные вертолеты", а не на боевые беспилотники. Также автор утверждает, что "на передовую идут квадрокоптеры, собранные на 80–90% из иностранных комплектующих", намекая на то, что никакого импортозамещения в сфере проектирования и создания БПЛА в России не произошло.

В статье говорится, что российские волонтеры "ежемесячно выпускают сотни дронов", однако не получают финансовой поддержки от Кремля и ничего не зарабатывают, а также не охраняются государством, рискуя стать мишенями для ВСУ.

Автор видит "массу скрытых угроз" в таком "народном творчестве". По его мнению, самодельные БПЛА не отличаются высоким качеством сборки и компонентов, купленных в КНР. Проблемой он называет и саму доставку, так как на таможне такие заказы часто задерживают. Еще одной из проблем является отсутствие условий для испытаний российских БПЛА. Дроны и "окопные" РЭБ доставляют на фронт, где их тут же отправляют в "бой", часто не имея уверенности в успехе их функционирования. В материале говорится, что в отличие от российских инженеров, украинские имеют доступ к более качественным комплектующим, 3D-принтерам, испытательным полигонам, и к государственной матпомощи, а потому могут "обкатать" и беспилотники, и РЭБ прежде, чем передать их ВСУ.

Ссылаясь на экспертов, автор пишет, что "до 95% всех устройств", собранных самостоятельно (имеются ввиду, прежде всего, средства РЭБ, — ред.) "изначально неработоспособны, либо требуют тонкой настройки", так как "вообще неизвестно где собираются и из каких компонентов". По его мнению, они не эффективны против украинских БПЛА, а потому не снижают риски для жизней солдат ВС РФ.

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