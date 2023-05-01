"До 95% ні на що нездатні": в РФ скаржаться на погану якість саморобних БПЛА та РЕБ

Російські експерти стверджують, що техніка, створена "на колінці" для ЗС РФ, набагато гірша за "саморобки" для ЗСУ від українських інженерів.

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Російське ЗМІ "Військовий огляд" опублікувало матеріал, автор якого критикує "самопальні" дрони та засоби РЕБ, які волонтери збирають самостійно для окупаційних військ. Скарги, як завжди, дві — відсутність кремлівського фінансування та низька якість китайських комплектуючих.

Автор матеріалу нарікає на те, що Кремль більше турбує розгортання інфраструктури для мережі доставки вантажів дронами та імпортозаміщення комплектуючих для БПЛА, ніж фінансування "кулібіних", які намагаються "в гаражах" збирати ударні дрони-камікадзе для потреб ЗС РФ. У матеріалі йдеться, що "до 500 млрд рублів" витратять на "літаючі роботаксі, дронопорти та безпілотні вертольоти", а не на бойові безпілотники. Також автор стверджує, що "на передову потрапляють квадрокоптери, зібрані на 80–90% із іноземних комплектуючих", натякаючи на те, що імпортозаміщення у сфері проєктування та створення БПЛА в Росії не відбулося.

У статті йдеться про те, що російські волонтери "щомісяця випускають сотні дронів", проте не отримують фінансової підтримки від Кремля і нічого не заробляють, а також не охороняються державою, ризикуючи стати мішенями для ЗСУ.

Автор бачить "масу прихованих загроз" у такій "народній творчості". На його думку, саморобні БПЛА не можуть похвалитися високою якістю конструкцій та компонентів, придбаних у КНР. Проблемою він називає й саму доставку, тому що на митниці такі замовлення часто затримують. Ще однією із проблем є відсутність умов для випробувань російських БПЛА. Дрони та "окопні" РЕБ доставляють на фронт, де їх одразу відправляють у "бій", часто не маючи впевненості в успішності їхнього функціонування. У матеріалі йдеться, що на відміну від російських інженерів, українці мають доступ до якісніших комплектуючих, 3D-принтерів, випробувальних полігонів, до державної матдопомоги, а тому можуть "обкатати" і безпілотники, і РЕБ, перш ніж передати їх ЗСУ.

Посилаючись на експертів, автор пише, що "до 95% всіх пристроїв", зібраних самостійно (маються на увазі, перш за все, засоби РЕБ, — ред.) "від початку є непрацездатними, або такими, що вимагають тонкого налаштування", оскільки "взагалі невідомо де збираються та з яких компонентів". На його думку, вони не є ефективними проти українських БПЛА, а тому не знижують ризики для життів солдатів ЗС РФ.

Раніше ми писали про те, що армія США незабаром отримає БПЛА eBee VISION.