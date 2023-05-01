Військові перевірять дрон eBee VISION на стійкість до злому: що вміє цей БПЛА

Пентагон збирається впровадити безпілотник із 32-кратним наближенням у свої "підрозділи інноваційних технологій".

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Компанія AgEagle Aerial Systems Inc., яка займається розробкою БПЛА, датчиків та програмного забезпечення, оголосила про підписання федерального контракту з Відділом оборони США (DoD) та його підрозділом Defense Innovation Unit (DIU), повідомляє sUAS News. Згідно з контрактом, компанія повинна виготовити та поставити дрони eBee VISION з фіксованим крилом та спеціалізоване програмне забезпечення для управління ними, яке буде сумісне та повністю відповідати стандартам DoD з роботизованих та автономних систем RAS-A IOP.

Дрон eBee VISION створений для фотограмметрії та забезпечує високу роздільну здатність та середню дальність відеозйомки завдяки своєму 32-кратному зуму та потужним тепловим можливостям спостереження. Його датчики здатні виявляти, відстежувати та геолокалізувати об'єкти в денних та нічних умовах. Безпілотник здатний протриматися в повітрі 90 хвилин і може бути розгорнутий для виконання завдань однією людиною.

Крім 32-кратного зуму та теплового спостереження, eBee VISION має ще кілька датчиків, які роблять його корисним для різних завдань. Наприклад, він може використовувати датчики MicaSense series для зйомки у мультиспектральному діапазоні, що допомагає у сільському господарстві, екології та дослідженнях.

Він також може використовувати датчик 3D SODA для фотограмметрії, що оптимізує 3D-картування. Ще один датчик – Corridor – спеціально розроблений для лінійного картування у портретному режимі. Загалом, eBee VISION має широкий вибір датчиків для різних цілей та галузей.

eBee VISION має широкий вибір датчиків для різних цілей та галузей. Фото: Скріншот

DIU — це підрозділ DoD, який займається пошуком та впровадженням інноваційних рішень, здатних прискорити розвиток оборонних можливостей в армії США. AgEagle входить до невеликої групи схвалених BlueUAS комерційних виробників безпілотників, які отримали контракти на цей проєкт.

Мета проєкту – перевірити, аналізувати та затвердити комерційні малі БПЛА, що відповідають стандартам RAS-A IOP, для включення їх у DoD.

RAS-A IOP – це протокол зв'язку для наземного управління безпілотниками, який був розроблений для забезпечення безпечної та стандартизованої взаємосумісності між різними безпілотниками, схваленими для використання федеральними органами влади США. Це включає моделі від різних виробників та різних типів, таких як літаки з фіксованим крилом, вертольоти та вертикального зльоту та посадки (VTOL).

Раніше Фокус писав, що представлений БПЛА TTX-15: він може бути дроном-розвідником та камікадзе.