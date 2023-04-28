Представлений БПЛА TTX-15 може бути дроном-розвідником та камікадзе

Ця недорога багатоцільова система розроблена інженерами Великобританії та Чехії. Апарат може бути розібраний для зберігання, транспортування всередині 40-футового контейнера або буксирування на причепі за машиною.

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Чеська компанія Pure Flight спільно з британськими колегами із TTX Uncrewed Systems представили безпілотний літак TTX-15, який є багатоцільовою універсальною системою, пише sUAS News. Особливістю БПЛА є його внутрішній модульний відсік для корисного навантаження, що дає високий рівень гнучкості та адаптивності для планування майбутніх місій.

Цікаво, що відсік можна швидко замінити для інтеграції різних корисних навантажень, таких як боєприпаси, гідрофони та модулі камер. Крім того, літак може бути розібраний для зберігання або транспортування всередині 40-футового контейнера або перевозитись на причепі за машиною.

U-15 Phoenix став прототипом для безпілотника TTX-15. Фото: Соцмережі

Цей відносно великий безпілотник може швидко зібрати та підготувати до вильоту команда із трьох осіб менш ніж за 30 хвилин. Ця особливість дозволяє TTX-15 швидко розгортатися в будь-якому місці, включаючи непідготовлені смуги, що робить безпілотник ідеальним вибором для місій, які потребують швидкісного реагування.

TTX-15 є модифікацією сертифікованого EASA/FAA моторного планера U-15 Phoenix від чеської компанії Pure Flight sro, перетвореного на безпілотну авіаційну систему, що відповідає стандарту STANAG-4671.

Низька вартість та простота навчання роблять цю систему доступним рішенням для урядових операцій на всіх континентах. Здатність літака перебувати у повітрі понад 10 годин робить його чудовою платформою для операцій тривалого перебування у повітрі, заявляють розробники.

Внутрішній модульний БПЛА може нести 9 ударних боєприпасів вагою 8 кілограмів. Також дрон може сідати на морські кораблі, що дозволяє його використовувати на військовому флоті.

Раніше Фокус писав, що з'явився дрон-камікадзе Nagastra-1, який можна використати повторно: як таке можливо.