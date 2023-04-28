Представлен БПЛА TTX-15: он может быть дроном-разведчиком и камикадзе

Эта недорогая многоцелевая система разработана инженерами Великобритании и Чехии. Аппарат может быть разобран для хранения, транспортировки внутри 40-футового контейнера или буксировки за машиной с прицепом.

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Чешская компания Pure Flight совместно с британскими коллегами из TTX Uncrewed Systems представили беспилотный самолет TTX-15, который является многоцелевой универсальной системой, пишет sUAS News. Особенностью БПЛА является его внутренний модульный отсек для полезной нагрузки, который дает высокий уровень гибкости и адаптивности для планирования будущих миссий.

Любопытно, что отсек можно быстро заменить для интеграции различных полезных нагрузок, таких как боеприпасы, гидрофоны или модули камер. Кроме того, самолет может быть разобран для хранения или транспортировки внутри 40-футового контейнера или буксироваться за машиной с прицепом.

U-15 Phoenix стал прототипом для беспилотника TTX-15. Фото: Соцсети

Этот относительно большой беспилотник может быстро собрать и подготовить к вылету команда из трех человек менее чем за 30 минут. Эта особенность позволяет TTX-15 быстро развертываться в любом месте, включая неподготовленные полосы, что делает его идеальным выбором для миссий, требующих скоростного реагирования.

TTX-15 является модификацией сертифицированного EASA/FAA моторного планера U-15 Phoenix от чешской компании Pure Flight s.r.o., превращенного в беспилотную авиационную систему, соответствующую стандарту STANAG-4671.

Низкая стоимость и простота обучения делают эту систему доступным решением для правительственных операций на всех континентах. Способность самолета находиться в воздухе более 10 часов делает его отличной платформой для операций длительного пребывания в воздухе, заявляют разработчики.

Внутренний модульный БПЛА может нести 9 ударных боеприпасов весом в 8 килограмм. Так же дрон может садиться на морские корабли, что позволяет его использовать на военном флоте.

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