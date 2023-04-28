Новый дрон-камикадзе Nagastra-1 можно использовать повторно: как такое возможно

Это эксклюзивная разработка индийских инженеров Solar Industries Nagpur, которые выиграли тендер на поставку для армии у Польши и Израиля.

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На вооружение индийской армии поступит новый дрон-камикадзе Nagastra-1, который является разработкой местной компании Solar Industries Nagpur, пишет портал UAS Vision. Разработчики беспилотника участвовали в тендере и выиграли у конкурентов из Израиля и Польши.

Сумма подписанного с армией Индии контракта составляет $25 млн на поставку 450 барражирующих боеприпасов. Сам макет дрона-камикадзе Nagastra-1 был недавно представлен на конференции командующих армией, проходившей в Нью-Дели.

Представители Solar Industries Nagpur заявляют, что их БПЛА собирается с использованием 75% компонентов местного производства.

По словам разработчиков, Nagastra-1 может нейтрализовать любую вражескую цель с точностью до 2 метров, используя GPS-позиционирование. Это полностью электрический беспилотник с неподвижным крылом, который имеет запас хода более 60 минут, а дальность полета составляет 30 километров.

Беспилотник оснащен камерами ночного и дневного видения, чтобы оператор мог точнее направить осколочный боеприпас весом в 1,5 кг на цель.

Но самая удивительная функция Nagastra-1 заключается в возможности его повторного использования. Конечно, речь идет о том, что если по каким-либо причинам операция провалилась или цель переместилась за пределы досягаемости дрона, то оператор может вернуть его к точке старта и Nagastra-1 мягко спустится на специальном парашюте для еще одного запуска.

Это уникальная функция, которая позволяет экономить дроны-камикадзе и не растрачивать боеприпас и БПЛА впустую.

Ранее Фокус писал, что открылась возможность импорта "ночного доминатора" дрона Teal 2, который может помочь ВСУ уничтожать российских оккупантов.