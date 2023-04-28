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Діджитал

Новий дрон-камікадзе Nagastra-1 можна використати повторно: як таке можливо

дрон-камікадзе, Nagastra-1, БПЛА, безпілотник
Фото: Соцмережі | Дрон-камікадзе Nagastra-1 за невдалої місії може повернутися на базу.

Це ексклюзивна розробка індійських інженерів Solar Industries Nagpur, які виграли тендер на постачання для армії Польщі та Ізраїлю.

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На озброєння індійської армії надійде новий дрон-камікадзе Nagastra-1, який є розробкою місцевої компанії Solar Industries Nagpur, пише портал UAS Vision. Розробники безпілотника брали участь у тендері та виграли у конкурентів з Ізраїлю та Польщі.

Сума підписаного з армією Індії контракту становить $25 млн на постачання 450 боєприпасів, що баражують. Сам макет дрона-камікадзе Nagastra-1 нещодавно був представлений на конференції командувачів армією, що проходила в Нью-Делі.

Представники Solar Industries Nagpur заявляють, що їхня БПЛА збирається з використанням 75% компонентів місцевого виробництва.

За словами розробників, Nagastra-1 може нейтралізувати будь-яку ворожу мету з точністю до 2 метрів, використовуючи GPS-позиціонування. Це повністю електричний безпілотник із нерухомим крилом, що має запас ходу понад 60 хвилин, а дальність польоту становить 30 кілометрів.

Безпілотник оснащений камерами нічного та денного бачення, щоб оператор міг точніше направити осколковий боєприпас вагою 1,5 кг на ціль.

Але найдивовижніша функція Nagastra-1 полягає у можливості його повторного використання. Звичайно, йдеться про те, що якщо з будь-яких причин операція провалилася або мета перемістилася за межі досяжності дрона, то оператор може повернути його до точки старту і Nagastra-1 спуститься на спеціальному парашуті для ще одного запуску.

Це унікальна функція, яка дозволяє заощаджувати дрони-камікадзе і не витрачати боєприпас і БПЛА марно.

Раніше Фокус писав, що відкрилася можливість імпорту "нічного домінатора" дрону Teal 2, який може допомогти ЗСУ знищувати російських окупантів.