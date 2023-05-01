Военные проверят дрон eBee VISION на устойчивость к взлому: что умеет этот БПЛА

Пентагон собирается внедрить беспилотник с 32-кратным приближением в свои "подразделения инновационных технологий".

Related video

Компания AgEagle Aerial Systems Inc., которая занимается разработкой БПЛА, датчиков и программного обеспечения, объявила о подписании федерального контракта с Отделом обороны США (DoD) и его подразделением Defense Innovation Unit (DIU), сообщает sUAS News. Согласно контракту, компания должна изготовить и поставить дроны eBee VISION с фиксированным крылом и специализированное программное обеспечение для управления ими, которое будет совместимо и полностью соответствовать стандартам DoD по роботизированным и автономным системам RAS-A IOP.

Дрон eBee VISION создан для фотограмметрии и обеспечивает высокое разрешение и среднюю дальность видеосъемки благодаря своему 32-кратному зуму и мощным тепловым возможностям наблюдения. Его датчики способны обнаруживать, отслеживать и геолокализовать объекты в дневных и ночных условиях. Беспилотник способен продержаться в воздухе 90 минут и может быть развернут для выполнения задач одним человеком.

Кроме 32-кратного зума и теплового наблюдения, у eBee VISION есть еще несколько датчиков, которые делают его полезным для разных задач. Например, он может использовать датчики MicaSense series для съемки в мультиспектральном диапазоне, что помогает в сельском хозяйстве, экологии и исследованиях.

Он также может использовать датчик S.O.D.A. 3D для фотограмметрии, что оптимизирует 3D-картирование. Еще один датчик — Corridor — специально разработан для линейного картирования в портретном режиме. В общем, eBee VISION имеет широкий выбор датчиков для разных целей и отраслей.

eBee VISION имеет широкий выбор датчиков для разных целей и отраслей. Фото: Скриншот

DIU — это подразделение DoD, которое занимается поиском и внедрением инновационных решений, способных ускорить развитие оборонных возможностей в армии США. AgEagle входит в небольшую группу одобренных BlueUAS коммерческих производителей беспилотников, которые получили контракты на этот проект.

Цель проекта — проверить, анализировать и утвердить коммерческие малые БПЛА, соответствующие стандартам RAS-A IOP, для включения их в DoD.

RAS-A IOP — это протокол связи для наземного управления беспилотниками, который был разработан для обеспечения безопасной и стандартизированной взаимосовместимости между различными беспилотниками одобренными для использования федеральными органами власти США. Это включает модели от разных производителей и разных типов, таких как самолеты с фиксированным крылом, вертолеты и вертикального взлета и посадки (VTOL).

Ранее Фокус писал, что представлен БПЛА TTX-15: он может быть дроном-разведчиком и камикадзе.