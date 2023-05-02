К ремонту непригодны: дроны ВСУ взорвали три российских танка на Донбассе (видео)

Два танка подорвались на мине, а еще один напуганные оккупанты бросили целым и невредимым. Украинские военные добили их, чтобы россияне не смогли снова вернуть их в строй.

Подразделение "Очі відплати" 59-й отдельной мотопехотной бригады Вооруженных сил Украины с помощью дронов уничтожил сразу три российских танка на Донбассе. Telegram-канал "Диванно-штурмовая бригада" опубликовала видео.

Как рассказали военные, российские танкисты повредили Т-80БВ и Т-72А, наехав на мины после атаки украинских позиций в поселке Невельское, который расположен в 10 км от Донецка. Оккупанты попытались эвакуировать танки для ремонта еще одним Т-72А, но им помешали дроны-камикадзе.

Оператор подразделения "Очей відплати" поочередно поразил боевые машины противника ударными FPV-дронами, в результате чего они загорелись и взорвались, вероятно, из-за детонации боекомплекта. Судя по ролику, Т-72А, который приехал оттащить танки, тоже был поврежден взрывом, но остался относительно целым.

Отмечается, что россияне бросили полностью рабочий танк Т-72Б в лесополосе и сбежали, опасаясь за свою жизнь. Украинский оператор взорвал и его дроном-камикадзе, чтобы танкисты не смогли забрать технику.

"Пилот прекрасно справился с заданием и тремя дронами уничтожил три танка", — отметили авторы публикации.

Ранее писали, как дрон ВСУ добил российский танк, который тащили на ремонт. Боевая машина россиян наехала на мину и не смогла двигаться дальше, ее пытался вытащить другой экипаж, но украинский оператор направил БПЛА прямо в открытый люк.

Появилась информация, что Россия отправляет на фронт танки 1948 года выпуска из-за нехватки современной техники. Исследователи заметили перемещение старых Т-55, которые несколько модернизировали.