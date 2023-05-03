Telegram, Signal, Threema. Надо решить, спецслужбе какой страны вы доверяете больше, — эксперт

Специалисты предупреждают, что российские спецслужбы могут получить доступ к переписке в Telegram. Фокус разбирался, как выбрать другой мессенджер и на что стоит обратить внимание, если вы решили отказаться от популярного приложения.

Российский программист и бизнесмен Павел Дуров, основавший популярный мессенджер Telegram, еще в 2014 году уехал за пределы РФ, купил гражданство на Карибских островах, а затем еще и получил паспорт ОАЭ. Однако эксперты считают, что он продолжает сотрудничать с ФСБ.

В начале февраля этого года американский журнал Wired опубликовал статью под названием "В чат зашел Кремль", где речь идет о рисках использования Telegram.

"В течение последнего года многие диссиденты по всей России обнаружили, что их учетные записи Telegram якобы контролируются или скомпрометированы. Активность сотен пользователей Telegram была задействована против них по уголовным делам", — пишут журналисты.

Эксперты советуют не пользоваться Telegram для пересылки важной информации

Ярослав Ажнюк, предприниматель и основатель компании Petcube, также отмечает в своей колонке "Украинской правды", что обществу следует серьезно воспринимать риски использования мессенджера и пытаться найти ему альтернативу.

Сегодня проблем с тем, чтобы выбрать другое приложение для общения, возникнуть не должно — этот рынок достаточно широк. Фокус разбирается, на что лучше заменить Telegram.

Альтернатива Telegram: WhatsApp, Signal и Threema

Антон Мельник, советник министра цифровой трансформации, в интервью 24 Каналу, предложил украинцам пользоваться тремя мессенджерами: WhatsApp, Signal и Messenger от Facebook. В этот список эксперты все чаще добавляют еще один — швейцарскую Threema.

Антон Мельник советует украинцам использовать три мессенджера: WhatsApp, Signal и Messenger от Facebook Фото: Facebook

Виталий Якушев, генеральный директор международной консалтинговой компании по кибербезопасности 10Guards, в свою очередь в разговоре с Фокусом подчеркивает, что использование любого публичного мессенджера нельзя считать полностью безопасным.

"Все публичные мессенджеры в мире подчиняются правилам той страны, где расположены серверы. И некоторые страны требуют установки серверов на своей территории специально для того, чтобы контролировать эти компании", — объясняет эксперт.

Как минимум, мессенджеры могут предоставлять спецслужбам стран, где работают их серверы, метаданные (служебная информация о других данных. Например — в какое время было отправлено сообщение, какое сообщение было отправлено — текст, аудиофайл или видео), как максимум — содержание самих сообщений, комментирует Якушев

"Грубо говоря, вы как пользователь можете выбрать, спецслужба какой страны может за вами условно "шпионить", или по крайней мере получать какую-либо информацию о вашей переписке", — говорит эксперт.

По его словам, для этого достаточно посмотреть на владельцев приложений:

WhatsApp . Владелец – конгломерат Meta Platforms, Соединенные Штаты. "Серверы находятся в США, это означает, что американские спецслужбы имеют доступ как минимум к метаданным", — отмечает Якушев.

. Владелец – конгломерат Meta Platforms, Соединенные Штаты. "Серверы находятся в США, это означает, что американские спецслужбы имеют доступ как минимум к метаданным", — отмечает Якушев. Messenger от Facebook. Владелец – Meta Platforms, США, аналогично WhatsApp.

от Facebook. Владелец – Meta Platforms, США, аналогично WhatsApp. Viber . Над запуском приложения работал американско-израильский разработчик Тальмон Марко вместе с израильским программистом российского происхождения Игорем Магазинником. В 2014 году Viber купила японская компания Rakuten. В следующем же году стало известно, что Viber разместила свои серверы на территории РФ. По словам Якушева, это также означает, что потенциально доступ к информации могут иметь российские спецслужбы.

. Над запуском приложения работал американско-израильский разработчик Тальмон Марко вместе с израильским программистом российского происхождения Игорем Магазинником. В 2014 году Viber купила японская компания Rakuten. В следующем же году стало известно, что Viber разместила свои серверы на территории РФ. По словам Якушева, это также означает, что потенциально доступ к информации могут иметь российские спецслужбы. Telegram . Основатель – бывший гражданин России Павел Дуров, потенциально может сотрудничать с российскими спецслужбами.

. Основатель – бывший гражданин России Павел Дуров, потенциально может сотрудничать с российскими спецслужбами. Signal . Американский мессенджер, основатели – граждане США Мокси Марлинспайк и Брайан Эктон.

. Американский мессенджер, основатели – граждане США Мокси Марлинспайк и Брайан Эктон. Threema . Проект разработан швейцарской компанией Threema GmbH, серверы находятся в Швейцарии.

. Проект разработан швейцарской компанией Threema GmbH, серверы находятся в Швейцарии. WeChat. Китайская платформа для обмена сообщениями, полностью контролируется китайскими спецслужбами.

Виталий Якушев предупреждает: ни один из публичных мессенджеров нельзя считать полностью безопасным

Разберем некоторые из них подробнее.

Viber

Если говорить об альтернативе Telegram, то о Viber можно и не упоминать — это приложение у большинства украинцев уже есть в телефоне. Так исторически сложилось, что родительские чаты, группы жильцов ЖК и семейные переписки прочно обосновались именно в этом мессенджере. Однако рабочая переписка и общение с друзьями отсюда почти ушли, так что и не стоит их сюда возвращать, так как риски будут те же, что и с Telegram.

Назар Токарь, украинский программист и блогер, весной прошлого года писал в своем Facebook: "Не координируйте действия и не пишите важную информацию в Viber или Telegram. Оба эти мессенджера российские и хранят переписку в РФ, где вас можно легко читать".

Пользователям следует более осторожно относиться к приложениям, которые они закачивают в телефоны Фото: akket.com

Впрочем, Офир Эял, генеральный директор Rakuten Viber, отрицал все обвинения в сотрудничестве со спецслужбами РФ: "Viber был создан четырьмя израильскими соучредителями еще в 2012 году и не имеет никакой связи с каким-либо правительством. Чаты и звонки в Rakuten Viber по умолчанию защищены сквозным шифрованием с 2016 г. Это означает, что ни третьи лица, ни сотрудники Viber не могут перехватить и расшифровать чаты и звонки".

WhatsApp

Какое-то время еще до широкого распространения Telegram казалось, что именно WhatsApp станет главным конкурентом "Вайбера" в Украине. В 2016 году разработчики мессенджера усилили защиту и ввели сквозное шифрование.

Приверженность пользователей приложения существенно снизилась в 2021 году, когда WhatsApp обновил правила конфиденциальности и условия предоставления услуг, смысл которых сводится к одному — согласиться с тем, чтобы мессенджер предоставлял данные Facebook.

Источник: statista.com. Число активных пользователей популярных приложений на январь 2023 года в мире (в млн)

Осенью того же года американская организация Property of the People обнародовала документ ФБР от 7 января 2021 года (в настоящее время сам документ удален, но его содержание пересказывает ряд СМИ). Там утверждалось, что мессенджер делится со следствием метаданными пользователей. Информация в ФБР об отправителе и адресате может передаваться каждые 15 минут. Также Бюро с постановлением суда или ордером может получить данные о контактах из телефонных книг пользователей.

Представитель WhatsApp подтвердила эту информацию изданию Rolling Stone, но подчеркнула, что фактическое содержание сообщений недоступно для следствия.

Signal

Сервис обмена сообщениями Signal часто называют наиболее надежным и защищенным. Сообщения сохраняются на устройстве и локально шифруются перед отправкой на сервер.

Сравнительная таблица популярных мессенджеров. Источник: securemessagingapps.com

Однако в том же документе ФБР, где говорится о WhatsApp, есть информация и об этом мессенджере, пишет Rolling Stone. Для правоохранительных органов США также доступно минимальное количество информации о пользователях — Signal дает следствию дату и время регистрации пользователя и время последнего входа в сеть.

Также стоит упомянуть, что в августе 2022 года Signal сообщил об утечке номеров телефонов и кодов подтверждения около 1,9 тыс. пользователей через фишинговую атаку на компанию Twilio, верифицирующую телефонные номера.

При этом Антон Мельник из Минцифры советует использовать именно этот мессенджер тем украинцам, кто общается с военными или людьми на оккупированных территориях Украины.

"Обязательно используйте Signal, если общаетесь с родными, которые сейчас на фронте, на войне, или остались где-нибудь в оккупации", — говорит эксперт.

Для общения с военными ни в коем случае нельзя использовать Telegram, лучше выбрать другое приложение

Threema

Threema разработана в Швейцарии и запущена в 2012 году.

В январе 2022-го стало известно, что швейцарским военным запретили использовать Telegram, WhatsApp и Signal. Вооруженные силы Конфедерации могут загрузить приложение Threema. Основной причиной ограничения стала безопасность данных.

Как говорится в статье Swiss Info, серверы Threema находятся в Швейцарии и не подпадают под действие законодательства в других странах, в частности в США, где так называемый CLOUD Act (или "закон об облаках") обязывает американские технологические фирмы предоставлять данные по юридическому запросу.

Threema – платное приложение. Загрузка через AppStore стоит $4,99

Одно из важных преимуществ мессенджера – он не просит указывать номер телефона при регистрации.

Следует отметить, что в отличие от большинства мессенджеров Threema не бесплатна, но заплатить нужно только при регистрации. Стоимость в AppStore — $4,99.

Напомним, в пятницу, 28 апреля, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал регулировать работу Telegram в Украине. По словам чиновника, представители мессенджера пока не идут на контакт с его ведомством, поскольку они находятся вне зоны контроля и им это неинтересно.