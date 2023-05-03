Беспилотники MQ-9B SkyGuardian будут пристально наблюдать за Китаем: что известно

Армия Тайваня подписала контракт на поставку четырех БПЛА на сумму в $217 млн.

Тайвань планирует приобрести беспилотные самолеты MQ-9B SkyGuardian от американской компании General Atomics Aeronautical Systems для разведки и наблюдения за Китаем, сообщает Militaryaerospace Electronics. Первоначально планировалось, что Тайвань купит 66.

Тайвань сейчас остро нуждается в беспилотниках для контроля за действиями Китая в регионе, особенно в Тайваньском проливе и MQ-9B SkyGuardian поможет решить эту задачу.

Беспилотник MQ-9B SkyGuardian является продолжением предыдущей версии MQ-9 Reaper. Он способен выполнять задачи постоянной разведки и наблюдения. Дрон спроектирован так, чтобы летать выполнять свои миссии в течение 40 ч в любых погодных условиях.

MQ-9B SkyGuardian оснащен революционным многофункциональным радаром Lynx, передовым электрооптическим/инфракрасным (EO/IR) подвесным блоком сенсоров, автоматическим взлетом и посадкой и имеет больший размах крыла, чем его предшественники — 24 м.

Дрон имеет защиту от молний, систему против обледенения и устойчивую к повреждениям. SkyGuardian и его морской вариант SeaGuardian обладают GA-ASI системой обнаружения и предотвращения столкновений. БПЛА способен подниматься на высоту более 7,5 км и лететь со скоростью 388 км/ч.

Так же SkyGuardian легко интегрируется с другими платформами и может использоваться не только для разведки, но и гуманитарных миссий, поиска и спасения, радиоэлектронной борьбы.

Ранее Фокус писал, что MQ-9B SkyGuardian успешно прошел испытание холодом. Супер дрон намочили, заморозили и отправили в полет.