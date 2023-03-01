Супер-дрон MQ-9B намочили, заморозили и отправили в полет: как он справился с холодом

На беспилотник возложена миссия в Арктическом регионе, который становится явным приоритетом безопасности для NORAD и НАТО.

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Компания General Atomics провела испытания своего огромного дрона MQ-9B SkyGuardian в условиях холода и доказала, что беспилотник успешно выполняет все возложенные на него задания, сообщается на сайте производителя. Результаты испытания позволят не волноваться скандинавским клиентам компании о работоспособности приобретенного БПЛА.

Чтобы подготовиться к серьезным тестам, MQ-9B SkyGuardian полностью намочили и на 12 ч оставили в холодном ангаре при температуре ниже -21°C. После чего беспилотник "отогрели" с помощью противообледенительной обработки и все системы аппарата работали в штатном режиме. Во втором сценарии испытаний БПЛА SkyGuardian успешно запустил свои двигатели в холодном ангаре при все той же температуре -21°C, а потом отправился в полет.

[ + – ] Дрон способен подниматься на низкую околоземную орбиту Фото: General Atomics

Поскольку MQ-9B создавался для глобальных миссий, то разработчик своими испытаниями лишний раз подчеркнул надежность беспилотника. Кроме того, недавно успешно завершились тесты, в ходе которых с дроном держали связь через спутники, находящиеся на низкой околоземной орбите, что соответствует требованиям НАТО и NORAD (Командование воздушно-космической обороны Северной Америки и Канады, которое c 1957 года отслеживает и защищает воздушное и космическое пространство над обеими странами, — ред.).

[ + – ] MQ-9B недавно успешно завершил тесты спутниковой связи Фото: General Atomics

В компании General Atomics отмечают, что к SkyGuardian уже проявили интерес Министерство обороны Великобритании и Министерство обороны Бельгии, которые уже подписали контракты на поставку в свои вооруженные силы этих беспилотников, а Береговая охрана Японии взяла для своих нужд в аренду несколько MQ-9B.

Ранее Фокус писал, что во Львове создали дрон Alpha Strike и наземного робота-камикадзе "Пластун".