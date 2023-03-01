Супердрон MQ-9B намочили, заморозили і відправили в політ: як він упорався з холодом

На безпілотник покладено місію в Арктичному регіоні, який стає явним пріоритетом безпеки для NORAD та НАТО.

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Компанія General Atomics провела випробування свого величезного дрону MQ-9B SkyGuardian в умовах холоду та довела, що безпілотник успішно виконує всі покладені на нього завдання, повідомляється на сайті виробника. Результати випробування дозволять не хвилюватись скандинавським клієнтам компанії про працездатність придбаного БПЛА.

Щоб підготуватися до серйозних тестів, MQ-9B SkyGuardian повністю намочили і на 12 год залишили в холодному ангарі за температури нижче -21°C. Після чого безпілотник "відігріли" за допомогою протикригової обробки, і всі системи апарата працювали в штатному режимі. У другому сценарії випробувань БПЛА SkyGuardian успішно запустив свої двигуни в холодному ангарі за тієї ж самої температури -21°C, а потім вирушив у політ.

[ + – ] Дрон здатний підніматися на низьку навколоземну орбіту Фото: General Atomics

Оскільки MQ-9B створювався для глобальних місій, то розробник своїми випробуваннями вкотре підкреслив надійність безпілотника. Крім того, нещодавно успішно завершилися тести, під час яких з дроном тримали зв'язок через супутники, що знаходяться на низькій навколоземній орбіті, що відповідає вимогам НАТО та NORAD (Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки та Канади, яке з 1957 року відстежує та захищає повітряний та космічний простір над обома країнами, — ред.).

[ + – ] MQ-9B нещодавно успішно завершив тести супутникового зв'язку Фото: General Atomics

У компанії General Atomics зазначають, що до SkyGuardian вже виявили інтерес Міністерство оборони Великої Британії та Міністерство оборони Бельгії, які вже підписали контракти на постачання у свої збройні сили цих безпілотників, а Берегова охорона Японії взяла для своїх потреб в оренду декілька MQ-9B.

Раніше Фокус писав, що у Львові створили дрон Alpha Strike та наземного робота-камікадзе "Пластун".