"Не готовы к ударным БПЛА": пограничники Беларуси опозорились, сбивая украинский дрон (видео)

Белорусским войскам не стоит даже пытаться нападать на Украину, если они не могут справиться с неповоротливым разведывательным БПЛА, считает журналист Андрей Цаплиенко.

Пограничные войска Беларуси показали свою неспособность противостоять украинским дронам. К такому выводу пришел украинский журналист Андрей Цаплиенко, прокомментировав видеозапись на своем Telegram-канале.

Недавно в социальных сетях появилось ролик, на котором запечатлены попытки белорусских пограничников сбить разведывательный беспилотник неподалеку от границы. Андрей Цаплиенко опубликовал запись, сделанную украинскими военными с помощью того самого дрона, и посоветовал белорусам даже не думать о каком-либо наступлении на Украину.

Белорусские солдаты под руководством лейтенанта несколько минут безуспешно пытались попасть по БПЛА из автоматов Калашникова. В какой-то момент офицер приказал военным лечь на спину и стрелять из такого положения, что никак не увеличило их точность.

"Глядя на действия белорусских пограничников, можно сказать, что они не готовы к противодействию ударным "Мавикам", если даже обычный наблюдательный малоподвижный БПЛА для них — трудная цель", — прокомментировал Цаплиенко. — "С точки зрения операторов боевых дронов, эти персонажи уже были бы "200", и с поля боя они уехали бы в черных полиэтиленовых пакетах".

В феврале пограничники Беларуси сообщили о захваченном украинском дроне. Они утверждают, что украинцы запустили беспилотник для наблюдения за границей, но его удалось приземлить с помощью антидроновой пушки.

В марте дроны атаковали аэродром "Мачулищи" в Беларуси, повредив военный самолет А-50. Как заявил президент страны Александр Лукашенко, белорусские силы ПВО не смогли заметить беспилотники из-за их маленьких размеров.