Следил за границей: пограничники Беларуси заявили о захвате украинского дрона (видео)

Записи с камеры показали, что БПЛА запустили с территории Украины для наблюдения, утверждают белорусы.

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Белорусские пограничники заявили о захвате украинского беспилотника с помощью антидронового ружья. Подробности на официальном сайте опубликовала пресс-служба Государственного пограничного комитета Республики Беларусь.

Согласно заявлению, 8 февраля в Столинском районе пограничники заметили дрон, который летел со стороны Украины вглубь Беларуси. Наряд, патрулировавший участок, применил радиоэлектронное ружье и приземлил летательный аппарат на землю.

[ + – ] Пограничник в Беларуси с антидроновым ружьем

Пограничный комитет Беларуси утверждает, что изучила записи с видеокамеры, сохраненные на карте памяти устройства. По мнению пограничников, дрон запустили с территории Украины для ведения разведки и изучения "технических средств охраны границы". Правоохранители начали проверку инцидента.

Судя по опубликованным кадрам, пограничники сбили гражданский квадрокоптер Autel EVO II — такие действительно используют Вооруженные силы, а также Служба безопасности и Госпогранслужба Украины. Дальность полета таких моделей составляет не более 25 км. На корпусе можно заметить логотип в виде БПЛА и надпись "Army of Drones" — так называется правительственный проект, направленный на обеспечение украинский военных БПЛА.

[ + – ] Autel EVO 2 из "Армии дронов", сбитый в Беларуси

В январе командир роты ВСУ Юрий Федоренко назвал модели Autel одними из самых лучших дронов для ВСУ. Кроме них, военнослужащий также высоко оценил БПЛА Mavic 3, Matrice 30T и Matrice 300 от DJI.

В августе СБУ показали, как уничтожает россиян с помощью дрона Autel EVO II Dual 640T. Они использовали беспилотник, чтобы сбросить гранату на солдат ВС РФ, спрятавшихся в блиндаже.