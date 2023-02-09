Слідкував за кордоном: прикордонники Білорусі заявили про захоплення українського дрона (відео)

Записи з камери показали, що БПЛА запустили з України для спостереження, стверджують білоруси.

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Білоруські прикордонники заявили про захоплення українського безпілотника за допомогою антидронової рушниці. Подробиці на офіційному сайті опублікувала пресслужба Державного прикордонного комітету Республіки Білорусь.

Згідно із заявою, 8 лютого у Столінському районі прикордонники помітили дрон, який летів з боку України в глиб Білорусі. Наряд, що патрулював ділянку, застосував радіоелектронну рушницю і приземлив літальний апарат на землю.

[ + – ] Прикордонник у Білорусі з антидроновою рушницею

Прикордонний комітет Білорусі стверджує, що вивчила записи з відеокамери, збережені на картці пам'яті пристрою. На думку прикордонників, дрон запустили з території України для ведення розвідки та вивчення "технічних засобів охорони кордону". Правоохоронці розпочали перевірку інциденту.

Судячи з опублікованих кадрів, прикордонники збили цивільний квадрокоптер Autel EVO II — такі справді використовують Збройні сили, а також Служба безпеки та Держприкордонслужба України. Дальність польоту таких моделей становить трохи більш як 25 км. На корпусі можна помітити логотип у вигляді БПЛА та напис "Army of Drones" — так називається урядовий проєкт, спрямований на забезпечення українських військових БПЛА.

[ + – ] Autel EVO 2 з "Армії дронів", збитий у Білорусі

У січні командир роти ЗСУ Юрій Федоренко назвав моделі Autel одними з найкращих дронів для ЗСУ. Крім них, військовослужбовець також високо оцінив БПЛА Mavic 3, Matrice 30T та Matrice 300 від DJI.

У серпні СБУ показали, як знищує росіян за допомогою дрона Autel EVO II Dual 640T. Вони використали безпілотник, щоб скинути гранату на солдатів ЗС РФ, які сховалися у бліндажі.