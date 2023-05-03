У ПВО РФ большие проблемы, если нефтехранилище и аэропорт смогли атаковать дроны ВСУ

Украинский эксперт полагает, что ПВО и РЭБ России никуда не годятся.

Пока украинский Генштаб никак не прокомментировал атаки на таманское нефтехранилище и аэродром в Брянске, но в российских СМИ уже строят гипотезы, как украинским дронам удалось достичь своих целей, не смотря защиту "лучшей в мире ПВО".

По одной из версий телеграм-канала Shot, в атаках принимал участие "рой дронов". Местные эксперты пояснили, что "рой дронов" – это тактика, при которой в одну группу собирают от пяти и больше беспилотников для совместной атаки. РосСМИ также добавляют, что Украина якобы "пичкала дроны взрывчаткой с металлическими шариками".

Любопытно, что по данным российского издания Вести, наши дроны, атаковавшие "Таманьнефтегаз" пришлось сбивать не с помощью ПВО, а простым стрелковым оружием.

Еще любопытнее, что если судить по картам сервиса Deepstatemap, которые оперативно отображают ситуацию на фронте, то от самой ближайшей доступной для запуска дронов точки контролируемой Украиной, до поселка Волна Темрюкского района Краснодарского края расстояние составляет 316 километров.

От контролируемой территории Украины до нефтебазы не менее 316 километров. Фото: Скриншот

Причем, это не первый раз, когда дроны с помощью тактики "роя БПЛА" атакуют территорию РФ и без потерь преодолевают "лучшую ПВО" россиян. Эксперт Александр Коваленко в своем телеграм-канале пишет, что аэропорт в Брянской области, на котором с помощью беспилотников был поврежден якобы "не эксплуатирующийся Ан-124", находится от границы с Украиной на расстоянии 170 километров.

По сообщениям российской пропаганды, в налете принимали участие пять украинских БПЛА. Два из них удалось сбить из стрелкового оружия, два попали в цель, а один "потерялся".

Коваленко отмечает, что самое интересное в сообщениях российских СМИ то, что пять дронов преодолели 170 км в воздушном пространстве России, насыщенном эшелонированной ПВО и достигли важного объекта. И только над самим объектом часть из них удалось сбить при помощи не ЗРПК, ПЗРК, ЗРК, а именно, стрелкового оружия.

"Это лишнее доказательство того, что российские системы ПВО в условиях современной войны абсолютно неэффективны и бессмысленны", — отмечает эксперт. Он добавляет, что "воздушное пространство РФ не просто усыпано белыми пятнами ПВО, а скорее оно само и есть огромное белое пятно с вкраплениями ПВО.

Ранее Фокус более подробно сообщал о результатах пожара на нефтебазе в Краснодарском крае РФ, который якобы возник из-за атаки украинских дронов.