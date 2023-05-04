"Прошли сквозь РЭБ и ПВО": в ВСУ оценили сверхточный удар дронов по Кремлю

По мнению Юрия Касьянова, украинцы зря "открещиваются" от своих успехов, опасаясь ответа со стороны России.

В ночь на 3 мая по флагу на верхушке Кремля в Москве попали украинские беспилотники, которые смогли преодолеть российские средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. Об этом в Telegram заявил служащий Вооруженных сил Украины и основатель проекта A.Drones Юрий Касьянов.

Он уверен: именно дроны, запущенные из Украины, показали высокую точность наведения, преодолели систему ПВО и РЭБ российской столицы, чтобы нанести удар в самом центре. Юрий Касьянов возмутился, что украинцы не признают собственных военных успехов публично, опасаясь реакции со стороны ВС РФ. Как обратил внимание военнослужащий, поначалу и российские власти пытались скрыть попадание по Кремлю, и лишь когда видеозаписи взрывов разнеслись по всем социальным сетям, начали сыпать угрозами и напоминать о ядерном оружии, но это понятная реакция с их стороны.

"Но у нас почему не праздник? Почему мы открещиваемся от своих же успехов? Почему вечно считаем, что не можем, почему боимся "провокаций"? Почему гибель сегодня мирных жителей Херсона — это не теракт? Попадание ракеты в жилой дом в Умани — не теракт? А ювелирная по точности попытка сбить флаг на путинском дворце — чуть ли не военное преступление?" — поинтересовался он. — "Украинские дроны (а это стопроцентно украинские) прошли невидимыми сквозь "уникальную" систему ПВО москвы, прорвались сквозь РЭБ, и показали превосходный результат точности наведения".

По мнению Юрия Касьянова, президент России Владимир Путин является "законной военной целью" для украинской армии, поскольку именно он начал войну, приказал уничтожать города и мирное население, вывозить детей. И победа Украины напрямую зависит от гибели политического лидера России.

"Надо гордиться. Награждать виновных. А не отнекиваться, трясясь от страха в ожидании "возмездия". Надо бить врага везде, где только можно. Больше и чаще", — подытожил он.

В ночь на 3 мая два БПЛА атаковали Кремль в Москве. Судя по видеозаписям, сделанным ночью, дроны-камикадзе поочередно врезались в флагшток на башне резиденции президента РФ Владимира Путина.

Вскоре пресс-служба президента РФ назвала атаку дронов покушением на жизнь Владимира Путина. Они также заявили, будто беспилотники были нацелены на здания, но были выведены из строя средствами радиоэлектронной борьбы.

Президент Украины Владимир Зеленский опроверг причастность Киева к покушению на Владимира Путина. По его словам, украинские войска сражаются только на своей территории и не атакуют Москву, поскольку для этого им не хватает оружия.