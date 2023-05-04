Чат-бот ChatGPT-4 доступен во всем мире любому желающему. Как пользоваться

Компания сделала доступным свои сервисы на основе искусственного интеллекта от OpenAI.

Microsoft, которая является крупнейшим инвестором в OpenAI (разработчиков ChatGPT) объявила, что теперь все желающие могут получить доступ к нейросети и сервисам на ее основе, сообщает CNN. Однако главным остается условие использовать для ChatGPT браузер Edge.

Есть два важных нюанса. Во-первых, не стоит бояться браузера от Microsoft. Он, по своей сути, является очень схожим на всеми любимый Google Chrome и создан на том же "движке" — Blink. Это значит, что любые ваши расширения, установленные в Chrome можно легко использовать и в Edge. Кстати, на "движке" Blink созданы и другие популярные сегодня браузеры, например, линейка Opera или Brave. И да, в них так же можно установить все то, что установлено в Chrome.

Во-вторых, если уж вам совсем не хочется использовать другой браузер, то с помощью специального расширения Bing Chat for All Browsers вы сможете пользоваться чат-ботом не устанавливая Edge. Правда у вас не будет доступа к другим удивительным функциям на основе искусственного интеллекта, о которых мы вам расскажем завтра в отдельном материале. Но если ваша цель только свежий ChatGPT-4, то это расширение вам подойдет.

Что касается "мирового доступа к искусственному интеллекту в Bing", то, скорее всего, речь идет о странах, которые не имели к нему доступ до сих пор. Украинцы уже пару месяцев могут свободно использовать все наработки Microsoft в их браузере. Об этом мы писали не один раз.

Что же касается самого поисковика Bing, то, по заявлению Юсуфа Мехди, вице-президента Microsoft, отвечающего за инициативы в области искусственного интеллекта, "Bing теперь привлекает более 100 млн активных пользователей в день, что значительно больше, чем за последние несколько месяцев, до интеграции ChatGPT в продукты компании".

Ранее Фокус рассказывал, почему все внезапно полюбили Microsoft Bing и заставили нервничать Google.