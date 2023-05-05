Радиоэлектронное оружие нового поколения EW Manager защитит военных от дронов и ракет

Инженеры нашли способ объединить разные средства РЭБ, чтобы лучше замечать угрозы на суше и море.

Итальянская компания Elettronica представила на выставке IMDEX Asia 2023 в Сингапуре систему радиоэлектронной борьбы нового поколения EW Manager. Подробности сообщают корреспонденты Shephard Media.

Как утверждает Elettronica, EW Manager — єто автоматизированная система, которая объединяет все возможности РЭБ для оперативного и эффективного устранения угроз. Разработчики предлагают устанавливать ее на военные корабли, чтобы повысить их выживаемость.

EW Manager должна собирать информацию и передавать ее пользователям как на борту, так и удаленно, а также взаимодействовать с беспилотниками и продуктами от других производителей. Она может обнаруживать разные типы угроз от самолетов и ракет до небольших дронов.

Elettronica предоставляет комплекс РЭБ для ВМС Италии Фото: Shephard

"Это эффективное взаимодействия между комплексами РЭБ, установленными на разных платформах, распространяется также на сушу для повышения ситуационной осведомленности, улучшения безопасности границ, наблюдения за побережьем и защиты", — заявили представители Elettronica.

Shephard Media отмечает, что компания Elettronica поставляет системы РЭБ для новых многофункциональных патрульных судов ВМС Италии, один из которых, ITS Francesco Morosini, был представлен ​​на выставке в Сингапуре.

Ранее писали, что такое средства РЭБ и какую роль они играют в войне с Россией. Они помогают сбивать беспилотники, обманывать ракеты и обнаруживать технику противника.

Сообщали также, что в США разработают комбинированную технологию радиоэлектронной борьбы, радиотехнической разведки и киберзащиты для бронетехники. Ее планируют установить на бронированные машины AMPV, чтобі защитить их от угроз в электромагнитном спектре.