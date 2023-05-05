Россияне научились сбивать с курса ракеты HIMARS средствами РЭБ, — CNN

Украинские и американские военные обновляют ПО ракетных комплексов, но россияне снова и снова обходят защиту, уверяют чиновники.

Российские войска научились применять средства радиоэлектронной борьбы, чтобы сбивать с курса ракеты HIMARS, которые запускают Вооруженные силы Украины. Об этом сообщает американское медиа CNN, ссылаясь на собственные источники.

Высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS), полученные от США, стали одним из самых опасных типов вооружений в арсенале ВСУ. Ракеты средней дальности GMLR сыграли ключевую роль во время контрнаступлений, которые помогли Украине освободить значительную часть оккупированных территорий, но в последние месяцы их эффективность значительно снизилась.

Для точного наведения на цели HIMARS использует спутниковую систему навигации GPS. Как сообщил источник в Пентагоне, российские войска могут использовать средства РЭБ, чтобы "заглушить" сигналы от спутников и сбить ракеты с курса. Помимо GPS, американские боеприпасы также оснащены инерциальными навигационными системами, которые невозможно подавить, но они не такие точные. В зависимости от местоположения и силы помех, ракета все еще может нанести удар со значительным ущербом.

Высокопоставленный представитель Пентагона сообщил, что влияние российского РЭБ не так уж велико, поскольку в понедельник 1 мая, украинские войска без проблем запустили из HIMARS 18 ракет, что соответствует ежедневной норме за последние несколько недель. Однако украинский источник передал слова операторов ВСУ, согласно которым HIMARS все чаще промахиваются из-за помех.

Как свидетельствуют документы, предположительно, "слитые" американским военным Джеком Тейшейрой, США помогают защитникам Украины обнаруживать и уничтожать российские средства РЭБ, поскольку они могут воздействовать не только на HIMARS, но и на другие "умные" боеприпасы, в том числе на высокоточные артиллерийские снаряды Excalibur и авиационные бомбы JDAM. Американские и украинские военные обновляют программное обеспечение HIMARS и ракет к ним, чтобы бороться с помехами со стороны ВС РФ, но оккупанты учатся обходить защиту.

"Если их глушение станет более изощренным, то и ваши контрмеры должны стать более изощренными", — подтвердил британский чиновник.

По данным CNN, многие подразделения ВС РФ надолго застряли на фронте в Украине, не имея возможности продвигаться, а потому все чаще используют свои системы помех для противодействия HIMARS. Еще одна проблема заключается в том, что оккупанты держат часть комплексов РЭБ вне досягаемости американских ракетных систем GMLR (около 84 км). Хотя ракетные комплексы HIMARS способны запускать ракеты большей дальности под названием ATACMS, их Украине пока не поставляют.

Ранее писали, что ВС РФ научились глушить Starlink в Украине. Как объяснил украинский военный связист Сергей Флэш, терминалы спутникового интернета от SpaceX используют для синхронизации со спутниками сигналы GPS, которые подавляют россияне. К счастью, есть надежные способы защитить связь.