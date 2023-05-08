Удар по Китаю: ЕС введет санкции против производителей микроэлектроники для оружия РФ

Под санкции также попадут иранские компании, которые участвуют в создании беспилотников для России.

Брюссель впервые после нападения России на Украину ввел санкции против китайских и иранских компаний, занимающиеся поставкой компонентов для производства вооружений в РФ, пишет Financial Times. Таким образом, Евросоюз поддержал США в вопросе введения санкций, что, по мнению аналитиков, обострит отношения ЕС и Китая.

Семь китайских предприятий, обвиняемых в продаже оборудования, которое может быть использовано для изготовления оружия, были включены в новый пакет санкций, который будет обсуждаться государствами-членами ЕС на этой неделе.

Две компании из материкового Китая, 3HC Semiconductors и King-Pai Technology, находятся в списке и также попали под санкции США. В список также входят пять компаний со штаб-квартирами в Гонконге, две из которых находятся в списке санкций США: Sinno Electronics и Sigma Technology.

"Учитывая ключевую роль электронных компонентов для использования военно-промышленным комплексом России для поддержки агрессивной войны против Украины, целесообразно также включить некоторые другие субъекты в третьих странах, занимающиеся обходом торговых ограничений, а также некоторые российские организации, занимающиеся разработкой, производством и поставкой электронных компонентов для оборонно-промышленного комплекса России", — говорится в санкционным предложении.

Компанию 3HC, которая производит компьютерные чипы, обвиняют в "попытке обойти экспортный контроль и приобретении или попытке приобрести товары американского происхождения в поддержку военной и/или оборонной промышленной базы России".

King-Pai поставляет в Россию микроэлектронику, которая "имеет оборонное применение, включая системы наведения крылатых ракет", — заявляют в Минфине США.

Sinno из Гонконга и Taco со штаб-квартирой в Армении поставляют компоненты для российской оборонной промышленности.

Так же предлагается наложить санкции на I Jet Global DMCC в Дубае и Сирии. I Jet координировал поставку иранских беспилотников в Россию, "в конечном итоге способствуя военной и разведывательной деятельности России".

Санкции также предлагаются против большего количества иранских компаний, участвующих в производстве и поставке беспилотников России.

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