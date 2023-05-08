Минус $2 млн: украинский дрон R-18 поразил российкий танк Т-72Б (видео)

Беспилотники R-18 от ОО "Аэроразведка" сбрасывают тяжелые противотанковые гранаты, пробивающие броню.

Украинские военные с помощью дрона-бомбардировщика R-18 поразили российский танк Т-72Б. Об этом в Twitter сообщил представитель "Благотворительного фонда Сергея Притулы" с ником "Майор".

По его словам, бойцы одного из специальных подразделений Вооруженных сил Украины атаковали вражеский танк стоимостью около $2 млн. Они запустили тяжелый ударный бомбардировщик R18, который сбросил два снаряда внушительных габаритов на неподвижный Т-72Б, вероятно, брошенный экипажем посреди лесополосы.

"Уничтожен за один вылет. Стоимость комплексу R-18 — 2 040 000 грн ($55 тысяч). Это не первая и не последняя подобная цель даного экипажа. Мне очень нравится такая математика, а Вам", — поинтересовался майор.

В комментариях пользователи усомнились, что взрывы смогли уничтожить бронетехнику. Видео не показывает, что случилось с российским танком после взрыва и насколько серьезные повреждения он получил.

Дроны R-18 собирает украинская общественная организация "Аэроразведка", которая сотрудничает с военными. Как сообщали разработчики, беспилотники могут поднимать тяжелые боеприпасы общим весом до 5 кг. И чаще всего вооружают гранатами РКГ-3 или бомбами РКГ-1600, способными пробивать броню танков.

В феврале писали, как украинские дроны R18 уничтожили танки и БМП оккупантов на Донбассе. С их помощью военные атаковали Т-72Б3, Т-80БВМ, Т-90А, БМП-1, БМП-2, БМП-3, БТР-80.