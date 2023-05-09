"Уничтожат Черноморский флот": в РФ паникуют из-за морских дронов Украины

У российских военных нет надежных средств защиты, которые смогут остановить атаку беспилотников на море, утверждают СМИ.

С помощью морских дронов Украина может полностью разбить Черноморский флот России. Так в своей статье предположили аналитики российского издания "Военное обозрение".

Чем морские дроны опасны для кораблей ВМФ РФ

Корабли ВМФ РФ мало задействованы на войне в Украине, поскольку в украинском флоте нет больших кораблей, с которыми можно было бы вести морские баталии, десантная высадка равна самоубийству, поскольку берег надежно защищен западными противокорабельными ракетными комплексами. Роль российских военных судов в основном сводится к запуску ракет "Калибр".

А пока корабли Черноморского флота стоят далеко в море или в портах Крыма, их атакуют морские беспилотники. 29 октября семь надводных дронов-камикадзе прорвались к Севастополю и повредили три российских военных судна, включая флагманский фрегат "Адмирал Макаров". Еще одна атака состоялась в марте 2023 года.

Поначалу россияне предполагали, что ВСУ использовали беспилотники, поставленные Западом, однако уже в ноябре президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании флота из украинских ударных дронов. По одной из версий, украинцы разработали и применяют такие аппараты при поддержке специалистов из Великобритании, а по другой — сконструировали их по примеру американских MANTAS Т-12.

Заявленные характеристики морских дронов:

длина — 5,5 м;

вес — около 1 т;

продолжительность работы — до 60 ч;

скорость — до 80 км/ч;

дальность связи — 400 км;

дальность пути — до 800 км.

Оккупантам нечем защищаться

Россияне опасаются, что уничтожение Черноморского флота РФ морскими дронами является лишь вопросом времени. До сих пор, согласно отчетам Минобороны, российским войскам удалось отбить атаки надводных беспилотников, но для украинцев любая удачная попытка — это уже маленькая победа. Правительство Украины обещало передать военным как минимум 100 морских дронов, что означает сотню ударов по оккупантам, их базам, кораблям или хваленому Крымскому мосту через Керченский пролив.

"Учитывая то, в каких количествах Украина планирует производить БЭК-камикадзе, они могут предпринять или большое число попыток малыми задействованными силами, или меньшее число попыток, но с большим количеством одновременно используемых БЭК-камикадзе, и рано или поздно их попытки вполне могут увенчаться успехом", — считает "Военное обозрение".

Издание также считает, что России нечего противопоставить беспилотникам на море. К примеру, патрульные корабли с пулеметами для защиты акваторий могут сами стать жертвами более дешевых аппаратов-камикадзе, боновые ограждения будут взорваны первой волной дронов, а стационарные строить долго и дорого. Единственным эффективным решением аналитики считают установку автоматических систем защиты от торпед и беспилотных катеров, но таких у России пока нет, а разработка займет много времени.

Ранее писали, каких беспилотников стоит опасаться ВС РФ во время войны в Украине. Помимо украинских морских дронов в мире существуют и другие, которые ВСУ могут получить от партнеров.

В марте глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко раскрыл, чем морские беспилотники лучше БПЛА для атаки россиян. Они стали одним из феноменов войны в Украине и стали эффективным средством для нанесения как физических, так и психологических ударов.