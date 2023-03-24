Дроны в Севастополе: эксперт раскрыл, чем морские беспилотники лучше БПЛА

Надводные беспилотные аппараты могут наносить эффективные удары и оказывать психологическое давление на россиян.

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Украинским войска есть смысл атаковать российские объекты в оккупированном Крыму с помощью морских надводных беспилотников. глава Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко объяснил их преимущества в комментарии "24 каналу".

По его мнению, надводные дроны имеют большой потенциал и являются одним из феноменов войны в Украине. Военные других стран будут изучать такие технологии на примере украинцев в будущем.

В первую очередь, морские беспилотники проще и дешевле в производстве по сравнению с военными кораблями, что позволяет Украине экономить ресурсы. Вторым, но не менее важным, преимуществом является высокая скорость производства, за счет которой арсенал украинских войск будет быстро пополняться.

"Представьте себе, когда будут предложены технологические решения, когда даже иногда не нужно будет строить подлодку или дорогой корабль за несколько десятков миллионов долларов, а можно будет использовать такой беспилотник", — отметил военный эксперт.

В бою надводные дроны также имеют ряд положительных моментов: скорость, маневренность и малозаметность благодаря небольшим размерам. При этом высокая эффективность ударов должны оказывать психологическое давление на россиян. Надводные дроны не смогут заменить боевые корабли, но вполне способны стать значимым элементом системы обороны при столкновении с Черноморским флотом РФ.

Как считает Александр Мусиенко, с экономической точки зрения рынок надводных беспилотников имеет больший потенциал, чем БПЛА. Украине необходимо развивать производство морских дронов самостоятельно или с помощью западных партнеров.

Двадцать второго марта морские беспилотники атаковали ВС РФ в Севастопольской бухте. В Сети появилось видео, на котором один из них поразил заграждающую сетку. Оккупационные власти заявил, что по дронам открыли огонь из стрелкового оружия.

Фокус писал, какие морские беспилотники украинцы могут использовать против ВС РФ. Подобные аппараты уже успели хорошо зарекомендовать себя в боевых действиях.

Тем временем КНДР заявила о создании "ядерного" морского дрона. По словам корейцев, подводный аппарат сможет проникнуть в акваторию противника и взорваться, устроив "радиоактивное цунами" для поражения кораблей и портов.