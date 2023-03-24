Дрони в Севастополі: експерт розкрив, чим морські безпілотники кращі за БПЛА

Надводні безпілотні апарати можуть завдавати ефективних ударів і чинити психологічний тиск на росіян.

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Українським військам є сенс атакувати російські об'єкти в окупованому Криму за допомогою морських надводних безпілотників. Голова Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко пояснив їхні переваги у коментарі "24 каналу".

На його думку, надводні дрони мають великий потенціал і є одним із феноменів війни в Україні. Військові інших країн вивчатимуть такі технології на прикладі українців у майбутньому.

Насамперед, морські безпілотники простіші та дешевші у виробництві порівняно з військовими кораблями, що дозволяє Україні економити ресурси. Другою, але не менш важливою перевагою є висока швидкість виробництва, за рахунок якої арсенал українських військ швидко поповнюватиметься.

"Уявіть собі, коли буде запропоновано технологічні рішення, коли навіть іноді не потрібно буде будувати підводний човен або дорогий корабель за кілька десятків мільйонів доларів, а можна буде використати такий безпілотник", — зазначив військовий експерт.

У бою надводні дрони також мають низку позитивних моментів: швидкість, маневреність та малопомітність завдяки невеликим розмірам. При цьому висока ефективність ударів має чинити психологічний тиск на росіян. Надводні дрони не зможуть замінити бойові кораблі, але здатні стати значним елементом системи оборони при зіткненні з Чорноморським флотом РФ.

Як вважає Олександр Мусієнко, з економічного погляду ринок надводних безпілотників має більший потенціал, ніж БПЛА. Україні необхідно розвивати виробництво морських дронів самостійно або за допомогою західних партнерів.

Двадцять другого березня морські безпілотники атакували ЗС РФ у Севастопольській бухті. У Мережі з'явилося відео, на якому один з них уразив загороджувальну сітку. Окупаційна влада заявила, що по дронах відкрили вогонь зі стрілецької зброї.

Фокус писав, які морські безпілотники українці можуть використати проти ЗС РФ. Подібні апарати вже встигли добре зарекомендувати себе у бойових діях.

Тим часом КНДР заявила про створення "ядерного" морського дрона. За словами корейців, підводний апарат зможе проникнути в акваторію супротивника та вибухнути, влаштувавши "радіоактивне цунамі" для ураження кораблів та портів.