Самодельные дроны на войне в Украине оказались лучше заводских, — NYT

На вооружении российских и украинских войск есть серийные барражирующие боеприпасы, но в последнее время на фронте чаще применяют FPV-коптеры. Военные ценят их за гибкость и дешевизну.

Дешевые самодельные дроны на войне в Украине оказались более эффективными, чем заводские серийные модели. К такому выводу пришли журналисты американского издания New York Times, которые пообщались с украинскими солдатами.

Россия производит дроны-камикадзе "Ланцет" и закупает у Ирана ударные беспилотники Shahed в то время, как США передают украинским войскам барражирующие боеприпасы Switchblade. Как говорят военные, у серийных моделей большая дальность полета и убойная сила, однако они не такие гибкие в применении, как самодельные коптеры-камикадзе. К примеру, Switchblade, как и Shahed, автономно летят к заранее запрограммированным целям, а кустарные БПЛА управляются оператором напрямую.

Украинцы за 14 месяцев войны научились собирать смертоносные машины из развлекательных дронов, бытовой электроники и оборудования для компьютерных игр, в том числе, "камикадзе", которые взрываются при столкновении с целью. Такие БПЛА построены на основе рамы для гонок и взрывчатки, прикрепленной с помощью лент или пластиковых стяжек. Солдаты и гражданские волонтеры делают дешевые дроны-камикадзе в гаражных мастерских, экспериментируя и изобретая материалы для 3D-печати, взрывчатые вещества и программное обеспечение, чтобы обходить российские средства радиоэлектронной борьбы.

Бойцы ВСУ говорят, что используют такие беспилотники чаще, чем россияне. Дроны-камикадзе являются одноразовым оружием, ведь их даже нельзя безопасно приземлить после запуска. Зато они стоят всего несколько сотен долларов и могут при этом поразить БТР или более дорогую технику ВС РФ. Уже есть много роликов, как дроны догоняют и танки на ходу, в открыте люки и двери бронированных машин, а также блиндажи, где прячутся солдаты.

"Я вижу огромный потенциал для этого оружия в окопных боях, который доминируют на войне. Любое оборудование может быть поражено в месте, где противник думает, что он на миллион процентов в безопасности", — поделился майор Кирилл Верес, командир украинской бригады, дислоцированной под Севереске, к северу от Бахмута.

Ранее писали, что такое FPV-дроны и почему они оказались эффективными на войне. Многие организации в Украине занимаются их сборкой, чтобы передавать военным.

Недавно сообщалось, что в Украине сотнями производят дешевые ударные дроны, но этого все равно мало. Отечественные производители до сих пор не могут полностью закрыть все потребности армии в беспилотных аппаратах.