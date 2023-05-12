Дрон VTOL Archytas стал звездой выставки DEFEA 2023: чем примечателен этот БПЛА

И хотя на стенде был представлен только концепт, желающих узнать больше об этом необычном БПЛА было хоть отбавляй.

Греческая компания Hellenic Aerospace Industries наконец-то продемонстрировала один из самых необычных дронов на сегодня – Archytas, пишет EDR magazine. И пусть представители компании показали только концепт, но зато рассказали о ключевых особенностях дрона, который должен отправиться в свой первый полет в следующем году.

БПЛА Archytas интересен тем, что имеет смешанный корпус с крыльями высокой стреловидности, но при этом оснащен винтами, которые обеспечивают взлет и посадку. В полете винты практически убираются в корпус и беспилотник может развивать большую скорость. Движение обеспечивается двигателем, расположенным в задней части, который приводит в действие двухлопастной толкающий воздушный винт.

Такая конфигурация обеспечивает максимальную гибкость использования — два несущих винта будут использоваться только для нескольких маневров, и они приводятся в действие электродвигателями с питанием от аккумуляторов, расположенными в нижней части фюзеляжа.

Два несущих винта будут использоваться только для нескольких маневров Фото: Соцсети

На модели не было никаких признаков шасси, но оно определенно понадобится, учитывая аэродинамические дополнения, расположенные под фюзеляжем.

БПЛА будет использоваться для наблюдения, наблюдения или разведки и сможет нести различные типы полезной нагрузки. Максимальная полезная нагрузка составляет 14 кг, максимальный взлетный вес не сообщается. Крыло имеет размах 6,4 м, эксплуатационный потолок 8 км. Максимальная скорость 158 км/ч, крейсерская скорость 120 км/ч.

Представленный прототип не является окончательным образцом, так что инженеры могут внести в конструкцию значительные изменения, которые станут заметны уже в следующем году.

Ранее Фокус писал, что дроны получат электрический реактивный двигатель с максимальной тягой 5 кгс.