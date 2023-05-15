ПВО против гиперзвуковых ракет: особые датчики помогут в перехвате за атмосферой

Основными компонентами новой системы ПВО станут датчики, способные отследить гиперзвуковое оружие, а также перехватчик GPI.

Компании Raytheon и Northrop Grumman занялись разработкой прототипов систем гиперзвуковой противоракетной обороны, которую планируют установить на эсминцы ВМС США, передает militaryaerospace.com.

Системы создаются в рамках программы Glide Phase Intercept (GPI) и предназначены для атак приближающихся гиперзвуковых ракет в тот момент, когда они наиболее уязвимы.

Компаниям выделят бюджет в несколько десятков миллионов долларов США, чтобы они могли усовершенствовать свои концепты и презентовать военным прототипы, которые можно было бы испытать в реальных условиях. Обе компании работают над проектом с конца 2021 года, отмечает СМИ.

Системы GPI должны обеспечить региональную гиперзвуковую противоракетную оборону, запуская специально модифицированные ракеты с надводных боевых кораблей ВМС США с целью атаковать и уничтожить приближающиеся гиперзвуковые ракеты тогда, когда они проходят над атмосферой Земли. Гиперзвуковые ракеты могут развивать скорость выше 5 Махов, что составляет 6125 км/ч.

Основными компонентами новой системы ПВО станут датчики, способные отследить гиперзвуковое оружие, а также перехватчик GPI, запускаемый системой вертикального пуска. Его разместят на борту эсминцев класса Arleigh Burke ВМС для перехвата приближающихся гиперзвуковых ракет в фазе их планирования. GPI заполнит пробел между ракетами SM-3 и SM-6 ВМФ, которые атакуют ракеты противника на различных этапах их полета, говорится в материале.

Прототипы GPI будут спроектированы таким образом, чтобы они вписывались в существующую систему противоракетной обороны Aegis, отмечает медиа. Также известно, что система ПВО будет включать новые перехватчики и модификации системы вооружения Aegis, необходимые для их запуска.

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