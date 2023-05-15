Маячки типа AirTag делают из авто ВС РФ мишени для ВСУ, и по ним "приходят прилеты"

Дмитрий Рогозин показал радиометки, якобы установленные диверсантами на российский военный транспорт.

Дмитрий Рогозин, экс-глава "Роскосмоса", теперь позиционирующий себя как "русский доброволец", написал в своем телеграм-канале о том, что некие диверсанты устанавливают на автотранспорт российских военных радиометки. Пост он дополнил фотографиями, передает Фокус.

В телеграм-канале Дмитрия Рогозина появился пост с двумя снимками и комментарием с пометкой "важно":

"Бойцы, вот такие маячки (радиометки) диверсанты крепят к автотранспорту наших военных, в том числе и на гражданские автомобили. По ним приходят прилеты. Будьте внимательны, перед выездом досматривайте свои автомобили!".

На фото запечатлен маячок типа AirTag, который выпускает компания Apple. Хотя мы не можем утверждать, что это именно устройства американского техно-гиганта. Возможно, что маячки на снимках — более дешевые их аналоги, которые в изобилии выпускаются китайскими предприятиями.

Пост Дмитрия Рогозина в Телеграм Фото: Скриншот

В своем сообщении Рогозин упоминает неких "диверсантов". Проверить информацию крайне сложно, ведь диверсионные группы работают в режиме полной секретности. Возможно, что защитники Украины действительно установили радиометки на транспортные средства, которыми пользуются солдаты ВС РФ, а возможно, это просто провокация.

Как работают маячки AirTag

AirTag, и подобные продукты, работают по одному принципу. Активный трекер подключается по беспроводной связи к смартфону и активируется с помощью специального приложения. В случае с AirTag, это Find My для iPhone. Приложение визуализирует карту, а также местоположение той вещи, к которой прикреплен маячок. Активировав Bluetooth, владелец метки AirTag может найти ближайшее устройство типа iPhone, iPad или Mac. Смартфоны и планшеты могут обменяться данными через "облако" Apple.

Кажется сомнительным использование таких трекеров для отслеживания авто в зоне боевых действий, так как обнаружить транспорт можно, находясь в непосредственной близости от него на расстоянии в 20 м (сигнал от SmartTag можно уловить на расстоянии 40 м).

Однако ранее Фокус уже сообщал о реальных случаях, когда злоумышленники следили за жертвами при помощи AirTag. Известно об инцидентах, когда радиометки подбрасывали женщинам в сумки, а также крепили к автомобилям, чтобы отследить маршрут передвижения человека, либо с целью угнать дорогое авто.

Сегодня мы сообщали о том, что подводные лодки оснастят суперсовременной системой радиоэлектронной борьбы.