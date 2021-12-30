Трекеры Apple AirTag "помогают" преступникам воровать ценности и выслеживать жертв

Угонщики авто, карманные воры и абьюзеры, преследующие своих жертв, предпочитают маячки от Apple потому, что они уж очень эффективные.

Современные преступники используют новейшие технологии для совершения задуманного. Так, недавно злоумышленник пытался выследить женщину при помощи смарт-брелока AirTag, прикрепив его к колесной арке ее автомобиля. Об этом сообщает издание NBC News.

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Жительница одного города, расположенного на Восточном побережье (СМИ не называет имени потенциальной жертвы) пожаловалась на то, что за ней следили при помощи "умного устройства". В Twitter она написала, что на днях, выйдя вечером из бара, получила уведомление на свой iPhone о том, что AirTag "движется вместе с ней" и что ее местоположение может "видеть владелец устройства". Женщина проверила карманы и сумочку, но брелока не нашла. Она переночевала не в своем доме, а в другом месте, а утром попросила друга проверить автомобиль. Он обнаружил трекер, прикрепленный внутри колесной арки. При этом американка утверждает, что припарковалась в хорошо освещенном месте. После ряда сообщений она закрыла доступ к своему аккаунту, сообщает медиа.

Женщина считает, что кто-то пытался украсть ее машину, поэтому она обратилась в правоохранительные органы. Однако она не уверена, что полицейские возьмутся расследовать данный инцидент. Более того, ее друг выбросил трекер. Об этом она сообщила в комментарии NBC News.

Издание также отмечает, что за последнее время количество заявлений о подобных правонарушениях с использованием маячка от Apple увеличивается.

"Все больше и больше доказательств того, что люди используют AirTag в целях преследовать кого-либо и угонять автомобили. Об этом сообщают департаменты полиции, местные СМИ, пользователи соцсетей, правозащитники, эксперты по компьютерной безопасности", — говорится в материале. "Полиция штатов Колорадо, Джорджия, Мичиган и Техас сообщала о неправомерном использовании AirTags, в том числе для преследования и попыток угона автомобилей. В этом месяце офис шерифа в Твин-Фоллс, штат Айдахо, предупредил жителей, что смарт-метки представляют опасность, особенно для потенциальных жертв домашнего насилия".

Подобные устройства существуют уже много лет, но продукт Apple особенно эффективен, потому что синхронизируется с сетью, к которой подключены более 1 млрд гаджетов, обменивающихся самой свежей информацией, например, о местоположении. Все эти данные через приложение и получают владельцы теркеров.

"Люди, ведущие себя нездорово или оскорбительно, узнали об изощренном, недорогом и чрезвычайно эффективном инструменте", — комментирует юрист Адам Додж.

[ + – ] Обзор продукта AirTags

Apple продвигает свой продукт AirTags, чтобы облегчить юзерам поиск личных вещей или домашних животных. Стоят они недорого — $29. Также имеется и приложение "Find My" для iPhone, которое отслеживает трекеры и отображает карту с их местоположением. Но брелоки подключаются не только к iPhone владельцев. Используя технологию Bluetooth, AirTag может обнаружить любой ближайший iPhone, iPad или Mac. Затем эти устройства обмениваются данными через сеть облачных вычислений Apple, и смарт-брелок передает их своему владельцу.

Apple заявляет, что только владелец AirTag может видеть, где он находится, и что само устройство не хранит данные о местоположении или историю. Но на практике все по-другому.

"Компания-производитель не раскрывает данные о продажах AirTag. Джин Мюнстер, управляющий партнер инвестиционной компании Loup, оценивает продажи на данный момент в 25 млн штук, основываясь на анализе данных Google Search для AirTag и других продуктов", — пишет СМИ.

Представитель Apple не оспаривал тот факт, что некоторые люди злоупотребляли трекерами для слежки за другими людьми. Однако он отказался сообщить журналистам, сколько раз местные правоохранительные органы связывались с компанией для получения информации о том или ином владельце AirTag.

"Пока неясно, насколько широко распространено злоупотребление возможностями трекеров Apple, однако чтобы снизить риски, компания выпустила два обновления программного обеспечения за последние несколько месяцев. Одно изменение касалось функции предотвращения нежелательного отслеживания: AirTag подаст звуковой сигнал, если находится далеко от своего владельца слишком долго. В июне Apple сократила этот период времени с 3-х дней до периода в 8 - 24 ч", — говорится в материале.

Ранее мы сообщали о том, что в США преступники отслеживают автомобили при помощи смарт-брелоков, а потом взламывают и угоняют их.