Трекери Apple AirTag "допомагають" злочинцям красти цінності та відстежувати жертв

Викрадачі авто, кишенькові злодії та аб'юзери, які переслідують своїх жертв, віддають перевагу маячкам від Apple тому, що вони вже дуже ефективні.

Сучасні злочинці використовують новітні технології для скоєння задуманого. Так, нещодавно зловмисник намагався вистежити жінку за допомогою смарт-брелока AirTag, прикріпивши його до колісної арки автомобіля. Про це повідомляє видання NBC News.

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Жителька одного міста, розташованого на Східному узбережжі (ЗМІ не називає імені потенційної жертви), поскаржилася на те, що за нею стежили за допомогою "розумного пристрою". У Twitter вона написала, що днями, вийшовши ввечері з бару, отримала повідомлення на свій iPhone про те, що AirTag "рухається разом з нею" і що її місцеперебування може "бачити власник пристрою". Жінка перевірила кишені та сумочку, але брелока не знайшла. Вона переночувала не у своєму будинку, а в іншому місці, а вранці попросила друга перевірити автомобіль. Він виявив трекер, прикріплений усередині колісної арки. При цьому американка стверджує, що припаркувалася в добре освітленому місці. Після низки повідомлень вона закрила доступ до свого облікового запису, повідомляє медіа.

Жінка вважає, що хтось намагався вкрасти її машину, тож вона звернулася до правоохоронних органів. Проте вона не впевнена, що поліцейські візьмуться розслідувати цей інцидент. Більше того, її друг викинув трекер. Про це вона повідомила в коментарі NBC News.

Видання також зазначає, що останнім часом кількість заяв про подібні правопорушення з використанням маячка від Apple збільшується.

"Дедалі більше доказів того, що люди використовують AirTag з метою переслідувати когось і викрадати автомобілі. Про це повідомляють департаменти поліції, місцеві ЗМІ, користувачі соцмереж, правозахисники, експерти з комп'ютерної безпеки", — йдеться в матеріалі. "Поліція штатів Колорадо, Джорджія, Мічиган і Техас повідомляла про неправомірне використання AirTags, зокрема для переслідування та спроб вкрасти автомобілі. Цього місяця офіс шерифа в Твін-Фоллс, штат Айдахо, попередив мешканців, що смарт-мітки становлять небезпеку, особливо для потенційних жертв домашнього насильства.

Подібні пристрої існують уже багато років, але продукт Apple особливо ефективний, тому що синхронізується з мережею, до якої підключено понад 1 млрд гаджетів, що обмінюються найсвіжішою інформацією, наприклад, про місцеперебування. Усі ці дані через програму і отримують власники трекерів.

"Люди, які ведуть себе нездорово або образливо, дізналися про витончений, недорогий та надзвичайно ефективний інструмент", — коментує юрист Адам Додж.

[ + – ] Огляд продукту AirTags

Apple просуває свій продукт AirTags, щоб полегшити користувачам пошук особистих речей або домашніх тварин. Коштують вони недорого — 29 доларів. Також є додаток "Find My" для iPhone, який відстежує трекери та відображає картку з їх місцеперебуванням. Але брелоки підключаються не лише до iPhone власників. За допомогою технології Bluetooth AirTag може виявити будь-який найближчий iPhone, iPad або Mac. Потім ці пристрої обмінюються даними через мережу хмарних обчислень Apple і смарт-брелок передає їх своєму власнику.

Apple заявляє, що тільки власник AirTag може бачити, де він перебуває, і що сам пристрій не зберігає дані про місцеперебування чи історію. Але на практиці все інакше.

"Компанія-виробник не розкриває дані про продаж AirTag. Джин Мюнстер, керівний партнер інвестиційної компанії Loup, оцінює продажі наразі у 25 млн штук, ґрунтуючись на аналізі даних Google Search для AirTag та інших продуктів", — пише ЗМІ.

Представник Apple не заперечував той факт, що деякі люди зловживали трекерами для відстеження інших людей. Проте він відмовився повідомити журналістам, скільки разів місцеві правоохоронні органи зв'язувалися з компанією для отримання інформації про того чи іншого власника AirTag.

"Поки незрозуміло, наскільки широко поширене зловживання можливостями трекерів Apple, однак, щоб знизити ризики, компанія випустила два оновлення програмного забезпечення за останні кілька місяців. Одна зміна стосувалася функції запобігання небажаного відстеження: AirTag подасть звуковий сигнал, якщо перебуває далеко від свого власника надто довго. У червні Apple скоротила цей період часу з 3-х днів до періоду 8-24 год", — йдеться в матеріалі.

Раніше ми повідомляли про те, що в США злочинці відстежують автомобілі за допомогою смарт-брелоків, а потім зламують та викрадають їх.