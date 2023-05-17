Редкий российский дрон SuperCam снова попал в руки ВСУ: что известно о БПЛА (видео)

Этот БПЛА россияне часто используют для разведки.

Бойцы ВСУ поделились снимком российского БПЛА SuperCam, который был сбит силами украинской ПВО во время ночной атаки 16 мая 2023 года. Фокус расскажет подробнее об этом редком дроне, который ВС РФ используют для разведки.

В ночь на 16 мая Киев и ряд других украинских городов были атакованы не только ракетами, но и беспилотниками. Системы ПВО ВСУ хорошо справились с задачей и смогли достойно отразить атаки, после чего в тематических пабликах военные начали публиковать фото "трофеев" — обломки сбитых ракет и дронов. Однако некоторые БПЛА удалось "приземлить" целыми.

Как видно на фото, бойцы ВСУ держат в руках беспилотник российского производства SuperCam и парашют, с помощью которого он сел на землю. Аналогичный дрон от компании "Беспилотные системы" уже попадался нашим военным в январе этого года.

Дрон SuperCam — что о нем известно

Судя по всему, защитники Украины приземлили дрон модели Supercam S350. По крайней мере, он очень похож на него, как видно на фото ниже, взятого с сайта компании-производителя. Если устройство действительно относится к модели Supercam S350, то ее технические характеристики доподлинно известны.

Дрон модели Supercam S350 Фото: SUPERCAM.AERO

Технические характеристики российского дрона Supercam S350:

Размах крыльев: 3,2 м

Время полета: около 4,5 ч

Скорость: от 65 до 120 км/ч

Радиус действия связи: 70-100 км

Дальность действия видеоканала: до 50-100 км

Дальность полета: максимум 240 км

Взлетный вес: максимум 11,5 кг

Высота полета: 150 ÷ 5000 м.

БПЛА оснащен парашютом, благодаря которому производится посадка, а запуск возможен при помощи эластичной или пневматической катапульте. Полет может осуществляться в двух режимах: автоматическом или полуавтоматическом. В качестве полезной нагрузки беспилотник несет фотокамеру 20/24/42/60 Мпикс, тепловизор и/или HD-видеокамеру с 10/33-х кратным оптическим зумом, возможностью совмещения и лазерным целеуказателем. Есть на борту мультиспектральная камера, сенсор измерения радиационного фона, лазерные газоанализатор и сканер. Из дополнительного оборудования указаны модуль автоматического сопровождения и удержания цели, 2- или 3-системный, двухчастотный приемник геодезического класса, широкополосный защищенный видеоканал с дальностью передачи данных 50-100 км, а также командно-телеметрическая радиолиния с возможностью режима работы ППРЧ.

Возможно, пойманный дрон имеет другую классификацию, но отметим, что младшие модели от этой не слишком отличаются.

Ранее мы сообщали о том, что ВСУ получили российский БПЛА "Элерон-3" и теперь смогут использовать его против ВС РФ.