Украинские дроны-камикадзе стали еще опаснее для россиян: что известно об EVERSTAKE

По словам создателей, беспилотникам уже удалось поразить огромное количество российских целей, и скоро ВСУ поделятся видеоотчетами.

Украинские войска получили новые ударные дроны с улучшенными характеристиками, которые позволяют более эффективно атаковать оккупантов. Об этом в Telegram сообщила школа операторов БПЛА "Эскадрон", которая также изготавливает беспилотники.

Волонтеры с помощью проекта "Армия дронов" сделали и передали военным большую партию ударных беспилотников "Пегас", которая получила крафтнейм EVERSTAKE. Помимо названия, дроны получили улучшенную дальность полета, один из них установил рекорд для FPV-моделей, пролетев 14 км от места взлета до наземной цели.

"Дроны-камикадзе "Пегас" с таким псевдонимом скоро заполонят сеть, так как количество и качество произведенных поражений впечатляет", — отметили в школе "Эскадрон".

Ранее мы уже писали о дронах "Пегас" — это недорогиие квадрокоптеры типа FPV (First Person View), которые летают на небольшие расстояния, зато позволяют военным поражать цели с высокой точностью. Школа "Эскадрон" передает их разным подразделениям ВСУ, Нацгвардии, СБУ или волонтерам, которые часто присваивают БПЛА псевдонимы, чтобы не путаться: Goida, Zelya, UJEE, Ani Lorak и другие. Некоторым операторам с их помощью удается уничтожать не только живую силу, но и бронетехнику ВС РФ.

Недавно в ВСУ показали, как дрон "Пегас" уничтожил российский комплекс "Муром-М". Это устройство для дальнего визуального наблюдения, которое позволяет россиянам следить за перемещениями украинских войск на большом расстоянии.

Писали также, что дрон "Пегас" эффектно взорвал российский бронемобиль "Тигр". Машина двигалась с небольшой скоростью, поэтому дрон легко догнал ее и поразил.