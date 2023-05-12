Дрон "Пегас" эффектно взорвал российский бронемобиль "Тигр" (видео)

Многоцелевая боевая машина "Тигр" должна выдерживать бронебойные пули, но неизвестно, как она справилась со взрывом дрона-камикадзе.

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Украинский дрон-камикадзе "Пегас" поразил российскую бронированную машину "Тигр". Видеозапись атаки опубликовала в Telegram организация "Эскадрон", которая снабжает защитников Украины ударными БПЛА.

Камера FPV-беспилотника запечатлела военный внедорожник "Тигр", который ехал про проселочной дороге между полями. Он двигался с небольшой скоростью, поэтому быcтрому дрону не составило труда догнать его и врезаться в крышу, а затем взорваться.

"Дрон-камикадзе "Пегас" от сообщества UJEE прогуливался по оккупированным территориям и приручил "Тигра". Надеемся, что "зверь" был под завязку набит оккупантами", — прокомментировали представители "Эскадрона".

Многоцелевой броневик "Тигр" разработан Арзамасским машиностроительным заводом и состоит на вооружении ВС РФ с 2005 года. Россияне уверяют, что броня 3-го класса защиты останавливает бронебойные пули калибра 7,62 на расстоянии 5 м, при этом у россиян есть еще более бронированная версия, которая выделяется 30-мм пушкой на борту. Неизвестно, смогла ли броня "Тигра" выдержать взрыв дрона-камикадзе.

В марте 14 бригада ВСУ показала трофейный броневик ВС РФ "Тигр" в украинском камуфляже. Машина досталась украинцам в плохом состоянии, поскольку оккупанты специально повредили ее перед тем, как бросить на поле боя.

В апреле дрон "Пегас" одним ударом поразил пятерых российских солдат. Оккупанты собрались у грузовика и слишком поздно заметили приближение воздушной угрозы.