"Тигр надел пиксель": 14 бригада показала трофейный броневик ВС РФ в украинском камуфляже

Военные отмечают, что войска РФ специально повредили машину перед тем, как ее покинуть. Восстанавливать "Тигр" помогли волонтеры.

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Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали на вооружении трофейный броневик "Тигр", который перекрасили в украинский камуфляж "Пиксель". Об этом сообщила пресс-служба бригады.

Украинские военные получили российский броневик в плохом состоянии, но сейчас его смогли восстановить. Заявляется, что ремонт был сложным, так как ВС РФ постарались сделать так, чтобы машину было нельзя восстановить.

Трофейный "Тигр"

"Умелые руки побратимов, их технический талант и запчасти, с которыми помогли волонтеры, сделали чудо", — отмечают в 14-й бригаде имения князя Романа Великого.

Как отмечают в бригаде, сейчас машина успешно служит украинским военным и выполняет поставленные задачи.

Бойцы 14-й бригады смогли восстановить броневик "Тигр"

Броневик "Тигр" был разработан Арзамасским машиностроительным заводом. Это многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, который состоит на вооружении РФ с 2005 года. Машина имеет защиту 3-го класса — защита от бронебойных пуль калибра 7,62 на дистанции 5-10 метров. Однако есть модификации и с более мощной защитой и 30-мм пушкой на борту.

По данным проекта Oryx, российские войска с 24 февраля 2022 года потеряли 144 броневика "Тигр" и "Тигр-М", из них 40 стали трофеями для украинской армии. В список потерь попадает исключительно та техника, которая попала на фото или видео, поэтому авторы подчеркивают, что их список не дает полной картины.

Напомним, 14 февраля бойцы 95-й бригады показали трофейную САУ "Мста-С", которую прозвали "Одином".

8 марта бойцы ВСУ показали украинский броневик "Новатор", который попал под минометный обстрел, но спас жизни экипажу.