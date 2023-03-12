"Тигр надел пиксель": 14 бригада показала трофейный броневик ВС РФ в украинском камуфляже
Военные отмечают, что войска РФ специально повредили машину перед тем, как ее покинуть. Восстанавливать "Тигр" помогли волонтеры.
Бойцы 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого показали на вооружении трофейный броневик "Тигр", который перекрасили в украинский камуфляж "Пиксель". Об этом сообщила пресс-служба бригады.
Украинские военные получили российский броневик в плохом состоянии, но сейчас его смогли восстановить. Заявляется, что ремонт был сложным, так как ВС РФ постарались сделать так, чтобы машину было нельзя восстановить.
"Умелые руки побратимов, их технический талант и запчасти, с которыми помогли волонтеры, сделали чудо", — отмечают в 14-й бригаде имения князя Романа Великого.
Как отмечают в бригаде, сейчас машина успешно служит украинским военным и выполняет поставленные задачи.
Броневик "Тигр" был разработан Арзамасским машиностроительным заводом. Это многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, который состоит на вооружении РФ с 2005 года. Машина имеет защиту 3-го класса — защита от бронебойных пуль калибра 7,62 на дистанции 5-10 метров. Однако есть модификации и с более мощной защитой и 30-мм пушкой на борту.
По данным проекта Oryx, российские войска с 24 февраля 2022 года потеряли 144 броневика "Тигр" и "Тигр-М", из них 40 стали трофеями для украинской армии. В список потерь попадает исключительно та техника, которая попала на фото или видео, поэтому авторы подчеркивают, что их список не дает полной картины.
Напомним, 14 февраля бойцы 95-й бригады показали трофейную САУ "Мста-С", которую прозвали "Одином".
8 марта бойцы ВСУ показали украинский броневик "Новатор", который попал под минометный обстрел, но спас жизни экипажу.