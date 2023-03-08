Украинский броневик "Новатор" спас жизнь бойцов ВСУ под минометным обстрелом (видео)

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Бойцы ВСУ попали под минометный обстрел российских войск в ходе выполнения задачи. Броневик "Новатор" спал жизни бойцов, хоть и получил повреждения. Об этом сообщает американский доброволец Джеймс Васкес, который воюет за Украину.

В кузове броневика находились гранатометы, но они не сдетонировали. Экипажу удалось выжить, хоть "Новатор" и перестал заводиться после обстрела. Военный говорит, что ролик был снят еще в воскресенье, 5 марта.

После "прилета" у машины оказались пробиты колеса, а также вероятно, были повреждены мосты у "Новатора".

Броневик "Новатор" — это разработка компании "Украинская бронетехника" на базе усиленного шасси Ford F-550. Машина изготовлена из шведской стали компании ARMOX и отвечает классу бронирования ПЗСА-4. Также на случай чрезвычайных ситуаций в броневике есть система пожаротушения в салоне и моторном отсеке. В ВСУ передали несколько партий машин до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

[ + – ] СБА "Новатор" Фото: Википедия

Напомним, 7 декабря в сети появилось видео украинского БТР-4 после боя с дымящимися колесами и повреждениями.

18 января в Канаде анонсировали передачу Украине дополнительной партии броневиков Senator из 200 единиц.