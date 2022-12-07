Доехал своим ходом: появилось видео украинского БТР-4 после боя с дымящимися колесами

Бронетранспортер доехал фактически на ободах, но несмотря на повреждения, экипаж не пострадал.

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В сети опубликовали видео украинского БТР-4, у которого после боя дымятся колеса. Об этом сообщается в телеграм-канале Warshal.

На кадрах виден бронетранспортер украинской армии, который вышел поврежденным с поля боя. Подробностей о том, когда или где его сняли нет. Однако заявляется, что весь экипаж БТР-4 выжил. На машине видна украинские распозновательные знаки.

У машины видны потрепанные колеса, бронетранспортер по сути доехал на ободах.

БТР-4 — это разработка Харьковского конструкторского бюро машиностроения. Полноприводный восьмиколесный бронетранспортер на вооружении с 2011 года. На момент полномасштабного вторжения в Украине было несколько сотен БТР-4 и его модификаций. В качестве вооружения на него ставят 30-мм орудие и пулеметы. За время войны не раз показал свою эффективность. В сети публиковали видео как БТР-4 в Мариуполе уничтожал вражеские войска.

Напомним, летом в сети показали экспериментальный БТР-4МВ1 на поле боя. Его создавали на основе боев на Донбассе в 2014-2015 годах. Он существует в единственном экземпляре.

В августе прошлого года украинские БТР получили новый камуфляж, который имеет менее насыщенные цвета и более мелкие пятна.