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Военный Фокус Российско-украинская война

Уникальный БТР-4 в бою. Чем выделяется опытная модификация МВ1 (фото)

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модификация бтр-4
БТР-4МВ1 на демонстрации в Перу

БТР-4МВ1 был представлен в 2017 году. Он создавался с учетом опыта боев на Донбассе в 2014-2015 годах. Модификация полностью изменила компоновку бронетранспортера.

Бойцы Вооруженных сил применяют против ВС РФ даже бронетехнику, существующую только в опытном варианте. На фото в сети засветился БТР-4МВ1, который разрабатывался как модификация базового БТР-4. Об этом сообщает Defense Express.

Презентация БТР-4МВ1 состоялась в 2017 году, а затем на выставке "Зброя та безпека-2021". Ее создали на основе опыта боев на Донбассе в 2014-2015 годах. Однако военных разработка не заинтересовала. Позднее опытный экземпляр Харьковское конструкторское бюро отправляло в Перу, надеясь получить контракт на поставки. С началом войны БТР-4МВ1 начали использовать в боях.

БТР-4МВ1 на фронте, он существует в единственном варианте
БТР-4МВ1 на фронте, он существует в единственном варианте

БТР-4МВ1 получил систему кругового осмотра, а также иную комплектацию машины. Также было усилено бронирование техники, установлены специальные эргономические кресла с поглощением энергии взрыва. А благодаря модульности, на БТР можно устанавливать дополнительные элементы бронирования или топливные баки. Несмотря на возрастание массы на 2-3 тонны, БТР сохранил показатели скорости — 110 км/ч максимальная скорость по трассе и до 10 км/ч по воде.

модификация бтр-4
БТР-4МВ1 на выставке

Напомним, в августе 2021 года украинские БТРы получили новый камуфляж.

Также СМИ сообщали, что Таиланд может начать поставлять детали для украинской бронетехнику. Их предприятия освоили производство.