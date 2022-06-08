Унікальний БТР-4 у бою. Чим виділяється досвідчена модифікація МВ1 (фото)

БТР-4МВ1 був представлений у 2017 році. Він створювався з урахуванням досвіду боїв на Донбасі у 2014-2015 роках. Модифікація повністю змінила компонування бронетранспортера.

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Бійці Збройних сил застосовують проти ЗС РФ навіть бронетехніку, що існує лише у досвідченому варіанті. На фото в мережі засвітився БТР-4МВ1, який розроблявся як модифікація базового БТР-4. Про це повідомляє Defense Express.

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Презентація БТР-4МВ1 відбулася у 2017 році, а потім на виставці "Зброя та безпека-2021". Її створили на основі досвіду боїв на Донеччині у 2014-2015 роках. Проте військових розробка не зацікавила. Пізніше досвідчений екземпляр Харківське конструкторське бюро відправляло до Перу, сподіваючись отримати контракт на постачання. З початком війни БТР-4МВ1 почали використовувати у боях.

[ + – ] БТР-4МВ1 на фронті, він існує в єдиному варіанті

БТР-4МВ1 отримав систему кругового огляду й іншу комплектацію машини. Також було посилено бронювання техніки, встановлено спеціальні ергономічні крісла з поглинанням енергії вибуху. А завдяки модульності на БТР можна встановлювати додаткові елементи бронювання або паливні баки. Незважаючи на зростання маси на 2-3 тонни, БТР зберіг показники швидкості — 110 км/год максимальна швидкість по трасі та до 10 км/год по воді.

[ + – ] БТР-4МВ1 на виставці

Нагадаємо, у серпні 2021 року українські БТРи отримали новий камуфляж.

Також ЗМІ повідомляли, що Таїланд може почати постачати деталі на українську бронетехніку. Їхні підприємства освоїли виробництво.