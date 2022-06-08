Таїландська армія може почати постачати деталі для української бронетехніки
У Міноборони заявили, що вони виготовляють 98% усіх деталей до БТР-3Е1, які також є на озброєнні ЗСУ.
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Королівська армія Таїланду може почати постачати деталі для українських танків, вантажівок та БТРів. Про це повідомляє Army Recognition.
У Таїланді можуть почати ремонтувати та виробляти деталі для українських танків Оплот-Т, БТР-3Е1, БТР-4МВ1 та вантажівок КрАЗ 6322. Держава підтримала приватну промисловість та місцеві агенції у виробництві запасних частин.
Наприклад, у Таїланді вже розпочали розробку та виробництво комплекту гумових ущільнювальних кілець для американських гаубиць. Нині українська армія зіштовхнулася з труднощами в ремонті своєї техніки через удари РФ.
На церемонії відкриття щорічних навчань Королівських ВМС Таїланду на 2022 рік командування заявило, що 98% деталей для БТР-3Е1 почали робити в Таїланді, зокрема акумулятори, які виробляє місцевий військовий завод.
Виходячи з цього, автори припускають, що компанії Chaiseri або Panus могли б виготовляти запасні частини для української техніки, наприклад, для вантажівок КрАЗ, танків або БТРів. Для цього потрібні переговори української сторони із таїландською.
Зазначимо, що раніше Таїланд активно закуповував українську техніку — закуплено близько 180 БТР-3 різних модифікацій та 49 танків Оплот-Т, а також тягачі КрАЗ.
Нагадаємо, на території Болгарії ремонтуватимуть українські танки.
Також раніше повідомляли, що Чехія відремонтує на своїх підприємствах бронетехніку ЗСУ.