Таиландская армия может начать поставлять детали для украинской бронетехники

В Минобороны заявили, что они изготавливают 98% всех деталей к БТР-3Е1, которые также есть на вооружении ВСУ.

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Королевская армия Таиланда может начать поставлять детали для украинских танков, грузовиков и БТРов. Об этом сообщает Army Recognition.

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В Таиланде могут начать ремонтировать и производить детали для украинских танков Оплот-Т, БТР-3Е1, БТР-4МВ1 и грузовиков КрАЗ 6322. Государство поддержала частную промышленность и местные агентства в производстве запасных частей.

Например, в Таиланде уже начали разработку и производство комплекта резиновых уплотнительных колец для американских гаубиц. Ныне украинская армия столкнулась с трудностями в ремонте своей техники из-за ударов РФ.

[ + – ] КрАЗы в армии Таиланда

На церемонии открытия ежегодных учений Королевских ВМС Таиланда на 2022 год, командование заявило, что 98% деталей для БТР-3Е1 начали делать в Таиланде, в том числе аккумуляторы, который производит местный военный завод.

Исходя из этого авторы предполагают, что компании Chaiseri или Panus могли бы изготавливать запасные части для украинской техники, например, для грузовиков КрАЗ, танков или БТРов. Для этого нужны переговоры украинской стороны с таиландской.

Отметим, что ранее Таиланд активно закупал украинскую технику — было закуплено около 180 БТР-3 различных модификаций и 49 танков Оплот-Т, а также тягачи КрАЗ.

Напомним, на территории Болгарии будут ремонтировать украинские танки.

Также ранее сообщалось, что Чехия отремонтирует на своих предприятиях бронетехнику ВСУ.