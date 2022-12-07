Доїхав своїм ходом: з'явилося відео українського БТР-4 після бою з колесами в диму

Бронетранспортер доїхав фактично на спущених шинах, але попри пошкодження, екіпаж не постраждав.

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У мережі опублікували відео українського БТР-4, у якого після бою димлять колеса. Про це повідомляється в телеграм-каналі Warshal.

На кадрах видно бронетранспортера української армії, який вийшов пошкодженим з поля бою. Подробиць про те, коли чи де його зняли нема. Проте заявляється, що весь екіпаж БТР-4 вижив. На машині помітні українські розпізнавальні знаки.

У машини видно пошарпані колеса, бронетранспортер по суті доїхав ободами.

БТР-4 – це розробка Харківського конструкторського бюро машинобудування. Повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер на озброєнні з 2011 року. На момент повномасштабного вторгнення в Україні було кілька сотень БТР-4 та його модифікацій. Як озброєння на нього ставлять 30-мм зброю та кулемети. За час війни неодноразово показав свою ефективність. У мережі публікували відео як БТР-4 у Маріуполі знищував ворожі війська.

Нагадаємо, влітку в мережі показали експериментальний БТР-4МВ1 на полі бою. Його створювали на основі боїв на Донбасі у 2014-2015 роках. Він існує в єдиному екземплярі.

Торішнього серпня минулого року українські БТР отримали новий камуфляж, який має менш насичені кольори та дрібніші плями.