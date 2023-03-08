Український броньовик "Новатор" урятував життя бійців ЗСУ після мінометного обстрілу (відео)

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Бійці ЗСУ потрапили під мінометний обстріл російських військ під час виконання завдання. Броньовик "Новатор" врятував життя бійців, хоч і отримав ушкодження. Про це повідомляє американський доброволець Джеймс Васкес, який воює за Україну.

У кузові броньовика були гранатомети, але вони не здетонували. Екіпажу вдалося вижити, хоч "Новатор" і перестав заводитися після обстрілу. Військовий каже, що ролик було знято ще в неділю, 5 березня.

Після "прильоту" в машини виявилися пробиті колеса, а також, імовірно, були пошкоджені мости в "Новатора".

Броньовик "Новатор" — це розробка компанії "Українська бронетехніка" на базі посиленого шасі Ford F-550. Машина виготовлена зі шведської сталі компанії ARMOX і відповідає класу бронювання ПЗСА-4. Також на випадок надзвичайних ситуацій у броньовику є система пожежогасіння в салоні та моторному відсіку. У ЗСУ передали кілька партій машин до повномасштабного вторгнення РФ до України.

[ + – ] СБА "Новатор" Фото: Вiкiпедiя

Нагадаємо, 7 грудня в мережі з'явилося відео українського БТР-4 після бою з колесами, що димляться, і пошкодженнями.

18 січня в Канаді анонсували передачу Україні додаткової партії броньовиків Senator із 200 одиниць.