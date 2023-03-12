"Тигр надів піксель": 14 бригада показала трофейний броньовик ЗС РФ в українському камуфляжі

Військові зазначають, що війська РФ спеціально пошкодили машину перед тим, як її залишити. Відновлювати "Тигр" допомогли волонтери.

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Бійці 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого показали на озброєнні трофейний броньовик "Тигр", який перефарбували в український камуфляж "Піксель". Про це повідомила пресслужба бригади.

Українські військові отримали російський броньовик у поганому стані, але зараз його змогли відновити. Заявляється, що ремонт був складним, оскільки ЗС РФ постаралися зробити так, щоб машину не можна було відновити.

Трофейний "Тигр"

"Умілі руки побратимів, їхній технічний талант та запчастини, з якими допомогли волонтери, зробили диво", — зазначають у 14-й бригаді маєтку князя Романа Великого.

Як зазначають у бригаді, зараз машина успішно служить українським військовим та виконує поставлені завдання.

Бійці 14-ї бригади змогли відновити броньовик "Тигр"

Броньовик "Тигр" був розроблений Арзамаським машинобудівним заводом. Це багатоцільовий автомобіль підвищеної прохідності, який перебуває на озброєнні РФ із 2005 року. Машина має захист 3-го класу — захист від бронебійних куль калібру 7,62 на дистанції 5-10 метрів. Однак є модифікації з більш потужним захистом і 30-мм гарматою на борту.

За даними проєкту Oryx, російські війська з 24 лютого 2022 року втратили 144 броньовики "Тигр" і "Тигр-М", з них 40 стали трофеями для української армії. До списку втрат потрапляє виключно та техніка, яка потрапила на фото чи відео, тому автори наголошують, що їхній список не дає повної картини.

Нагадаємо, 14 лютого бійці 95-ї бригади показали трофейну САУ "Мста-С", яку прозвали "Одіном".

8 березня бійці ЗСУ показали український броньовик "Новатор", який потрапив під мінометний обстріл, але врятував життя екіпажу.