Дрон "Пегас" ефектно підірвав російський бронемобіль "Тигр" (відео)

Багатоцільова бойова машина "Тигр" має витримувати бронебійні кулі, але невідомо, як вона впоралася із вибухом дрона-камікадзе.

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Український дрон-камікадзе "Пегас" вразив російську броньовану машину "Тигр". Відеозапис атаки опублікувала в Telegram організація "Ескадрон", яка забезпечує захисників України ударними БПЛА.

Камера FPV-безпілотника зняла військовий позашляховик "Тигр", який їхав про дорозі між полями. Він рухався з невеликою швидкістю, тому швидкому дрону не важко було наздогнати його і врізатися в дах, а потім вибухнути.

"Дрон-камікадзе "Пегас" від спільноти UJEE прогулювався окупованими територіями і приручив "Тигра". Сподіваємося, що "звір" був під зав'язку набитий окупантами", — прокоментували представники "Ескадрону".

Багатоцільовий броньовик "Тигр" розроблений Арзамаським машинобудівним заводом і перебуває на озброєнні ЗС РФ з 2005 року. Росіяни запевняють, що броня 3-го класу захисту зупиняє бронебійні кулі калібру 7,62 на відстані 5 м, при цьому росіяни мають ще більш броньовану версію, яка виділяється 30-мм гарматою на борту. Невідомо, чи змогла броня "Тигра" витримати вибух дрону-камікадзе.

У березні 14 бригада ЗСУ показала трофейний броньовик ЗС РФ "Тигр" в українському камуфляжі. Машина дісталася українцям у поганому стані, оскільки окупанти спеціально пошкодили її перед тим, як кинути на поле бою.

У квітні дрон "Пегас" одним ударом вразив п'ятьох російських солдатів. Окупанти зібралися біля вантажівки і надто пізно помітили наближення повітряної загрози.