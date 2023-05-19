Дроны ВСУ "отравляют и подслушивают" российских оккупантов, попадая им в руки

Дмитрий Рогозин уверяет, что украинцы опрыскивают БПЛА токсичными веществами, минируют, устанавливают маячки или микрофоны.

Украинские беспилотники могут вредить россиянам, даже если были захвачены. Об этом в Telegram написал руководитель российского военно-технического центра "Царские волки" Дмитрий Рогозин, ссылаясь на сообщения инженеров.

По его словам, военным ВС РФ нельзя прикаcаться, и уж тем более разбирать украинские квадрокоптеры, которые сумели приземлить, поскольку БПЛА может быть заминирован или "обработан отравляющими веществами". Кроме того, ВСУ могут прятать внутри летательных аппаратов микрофоны или же маячки, чтобы выявлять и обстреливать позиции россиян.

"Враг может слушать все ваши разговоры, а по маячку прислать пару-тройку снарядов", — объяснил Дмитрий Рогозин.

Запись Дмитрия Рогозина всоцсетях

Он посоветовал российским военным докладывать командованию о каждом захваченном БПЛА, не подходить к дронам со стороны камеры в передней части, не трогать устройства руками, дождаться полного разряда аккумулятора. Рядом с БПЛА также не следует говорить ничего "лишнего".

Ранее Дмитрий Рогозин заявил, что ВСУ обрабатывают свои дроны "токсинами и химическим оружием", которые могут поразить человека через обычное касание. Тогда он советовал уничтожать украинские беспилотники прямо на месте падения, используя взрывчатку. В качестве примера эксперт показал один из якобы захваченных БПЛА.

В апреле Дмитрий Рогозин заявил, что российские бойцы заметили в Запорожской области французские БПЛА Harfang. Оккупанты пытались сбить аппарат с помощью стрелкового оружия, но он летел слишком высоко.